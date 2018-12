Criticaron a Gonzalo de la Carrera por difundir noticia falsa sobre "defensa" de Camila Vallejo a la pedofilia

10:18 El conductor después tuiteó que "si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas". La parlamentaria dijo que "aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia".

El conductor radial Gonzalo de la Carrera difundió una noticia falsa sobre la supuesta defensa de la diputada Camila Vallejo a la pedofilia, y se llenó de críticas.

El trabajador de radio Agricultura publicó en Twitter el link a un artículo que señalaba que "Comunista chilena defiende el derecho a la pedofilia. Camila Vallejo: "La pedofilia es un derecho a recuperar" y escribió que "es una noticia por confirmar. Ella debería aclarar si esta nota que aparece en Google es fidedigna o fake? (sic)".

Tras los cuestionamientos por no chequear la información, De la Carrera borró dicho tuit y escribió otro: "Si la noticia que se difundió por Google es falsa, le ofrezco mis disculpas a Camila Vallejo. En todos mis tuits puse que era necesario aclarar, otorgándole el beneficio de la duda. Y además le ofrezco tribuna para aclarar y derecho a réplica".

La parlamentaria comentó que es "vergonzoso que comunicadores y medios no sean capaces de hacer chequeo mínimo antes de difundir una noticia falsa. Bastaba leer contenido para darse cuenta que no había fuentes ni información fidedigna. Aquí no hubo ingenuidad. Estas actitudes le hacen mal a nuestra democracia".