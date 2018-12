Actriz que más ha trabajado con "Tomasito": "Si él está participando es decisión de su mamá"

Lee también: Seguidores de Verdades Ocultas piden que Tomasito no esté más en las escenas violentas

En una entrevista pasada, la mamá del niño llamado Mariano, Vanessa Arce , aclaró que su hijo no sufre durante las grabaciones como muchos piensan: "Después el niño no queda llorando, él no tiene ningún trauma. Mariano es súper feliz, extrovertido e inteligente”.

Los dichos de Arce fueron reafirmados por una de las actrices que más tiempo ha pasado con el pequeño actor en pantalla, Luna Martínez, quien interpreta a Claudia, la asesora del hogar que cuida a Tomasito. "Hay harto respeto que se genera por parte del equipo y bueno, si él está participando de la teleserie es decisión de su mamá", dijo a Página 7

En conversación con dicho portal, Martínez añadió que "el ambiente que se genera cuando está Mariano en el set es súper silencioso. Se trata que la escena salga relativamente rápido y que él se sienta cómodo. Sí él está incomodo se para la grabación y a veces incluso se saca de la escena. Hay muchas escenas en las que Tomasito iba, pero no apareció”.

Además, dijo que cuando el niño está enfermo o llora, no participa en el set. “Él es muy buen actor, es súper sensible y responde bien".