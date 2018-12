Borrón y cuenta nueva: alternativas para cerrar e iniciar un año sin estrés

A días de cerrar este 2018 y dar comienzo a un nuevo año, el estrés se apodera de muchas familias y no sólo por el ajetreo de las fiestas, sino por diferentes ciclos que terminan en el ámbito personal, académico o laboral; cierres que pueden convertirse en una gran presión para las personas.

El, director de Pranavida y de la "Escuela Eduardo Grecco de Terapias Florales", explicó a SoyChile.cl que la Medicina Complementaria Alternativa (MCA) puede ser un excelente aliado para combatir este tipo de cargas emocionales.

En nuestro país, el Ministerio de Salud reconoce a las MCA desde el 2005 y reveló tras un estudio junto a la Universidad de Talca, que

Fuentes advierte la importancia de poder tratar el estrés a tiempo para evitar consecuencias físicas en el organismo. Un estrés crónico – no tratado - puede generar desde tensión muscular, bruxismo, colon irritable, diarreas hasta cuadros de ansiedad, trastornos del sueño, crisis de pánico y depresiones. “Hay estudios que indican que incluso éste puede generar hipertensión o puede estar asociado en algunos casos con infartos al miocardio y cáncer”, añadió.

El sicólogo sostuvo que. A diferencia de lo que muchos piensan, él menciona que existen más sistemas florales además del conocido sistema de las flores de Bach y explicó cómo funciona este tipo de medicina.

“El paciente debe ingerir varias veces al día las dosis de las esencias florales que el terapeuta a seleccionado según los conflictos o estados emocionales negativos que el paciente experimenta. Son las esencias florales que por principios energéticos pueden corregir dichos estados emocionales trayendo nuevos recursos para enfrentar y enriquecer la vida, haciéndolo de manera segura sin uso de químicos".

Fuentes añadió cuáles son las flores emblemáticas para el tratamiento del estrés en Bach:

Trabaja la sensación de estar agobiado por las exigencias de la vida

para aquellos que perciben desgaste cuando la vida se hace rutinaria.

permite calmar nuestra mente del excesivo pensamiento y dormir mejor.

permite recuperar la energía cuando nos sentimos fundidos y sin energía.

Por otro lado las esencias florales del sistema Australiano de Bush poseen grandes posibilidades para el tratamiento del estrés que otorgan calma y estabilidad en situaciones de máxima exigencia externa, facilitando a la persona volver a su centro. Entre ellas están:

Permite afrontar la ansiedad y la tensión muscular.

Nos da foco y dirección para enfrentar las tareas demandantes.

Nos da capacidad de adaptación a los cambios para sobrellevar estas exigencias.

El sistema de las esencias florales de Saint Germain es un gran aporte al jardín floral mundial y recomponen la energía, superan el desgaste revitalizando, generando armonía y paz para enfrentar los estímulos estresantes en su fórmula "Stress".

Finalmente, también existen las esencias Homeoflorales Argentinas, creadas por el el Dr. Psicólogo Eduardo Grecco, con un conjunto de fórmulas para recuperar la energía "y ponernos nuevamente en marcha para enfrentar los desafíos del nuevo año", explicó Fuentes.

Otra de las prácticas que toma también cada vez más fuerza en esta área de la MCA es la(Pranic Healing), la que hace ocho años ingresó al Hospital San Borja Arriaran y actualmente hace su ingreso en hospital IST, y es reconocida por el Minsal como práctica hospitalaria en REM31.

“Este sistema de técnicas energéticas trabaja a nivel bioplásmico (energético) para tratar dolencias físicas sicológicas y psiquiátricas. Se realiza usando las manos o cristales, y se trabaja en el cuerpo energético para experimentar el cambio físico, emocional o mental. La sanación pránica activa el mecanismo de auto recuperación biológica que se va perdiendo por diversas causas, generando las enfermedades.

Según Fuentes, existe una correlación directa entre el cuerpo físico y cuerpos energéticos, por lo que si se trabajan los cuerpos energéticos es posible modificar los patrones de enfermedad física y hacer que el cuerpo recobre su estado de homeostasis y salud. "Lo mismo ocurre a nivel emocional, mental y espiritual es así como no es necesario tocar el cuerpo de los pacientes, es todo energía", afirmó.

Además, existen investigaciones científicas que avalan sus resultados: En The Royal Australian y New Zealand College of Psychiatrists se realizó un estudio con 52 personas para medir la mejoría en la depresión leve y moderada, utilizando la Sanación Pránica como medicina complementaria a los fármacos.

De esta investigación se pudo comprobar el aporte que tiene como complemento de un tratamiento regular. En el grupo A, (los que utilizaron fármacos más una falsa Sanación Pránica) sólo 18 de los 26 pacientes con depresión mejoraron su condición (un 69,2%), mientras que en el grupo B (fármacos más Sanación Pránica) todos los pacientes (100%) mejoraron su condición.

La ultima propuesta de la organización mundial de la salud plantea la necesidad de incorporar este tipo de medicinas en salud pública, al parecer Chile esta en dicha carrera.