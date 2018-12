Camila Recabarren desea ser alcaldesa de La Serena

14:06 La ex Miss Chile reconoció su anhelo de buscar el sillón edilicio en su ciudad natal, aunque no se presentaría en las próximas elecciones del 2020.

Camila Recabarren, modelo y panelista de TV, anunció que su próximo paso estará lejos de las pasarelas y el espectáculo, ya que aspira a ser alcaldesa de su ciudad de origen, La Serena.

Recabarren se confesó ante el medio La Cuarta y señaló que "La política me llama mucho la atención y me encanta".

La modelo y actual panelista del programa "La Mañana" de Chilevisión indicó que este deseo de trabajar en política provienen de lo que ha visto en el último tiempo.

En esa línea Recabarren señaló que "La IV Región es preciosa, pero tú vas y es fome, no hay nada y yo que he vivido toda mi vida ahí me carga que no se puedan hacer tantas cosas positivas y con un alcalde que lleva dos períodos, no se notan los avances".

De todas formas la ex-Miss Chile señaló que no se presentará en las próximas elecciones municipales este 2020, y aclaró que "Ahora tengo 26 y siento que debo aprender mucho para el momento en que lo haga, para hacerlo muy bien. Y para eso tengo que estudiar, interiorizarme".

Recabarren dijo que "Ya estoy partiendo por hacer muchas obras sociales y eso me ha acercado mucho a la gente", y agregó que necesita tiempo "para aclararme bien, porque no me defino por ninguno de los dos frentes políticos, estoy como al medio y no quiero estar así".