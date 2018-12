Fiscal Guerra por asalto en Parque Arauco: “es el propio comerciante” el responsable de la seguridad

El mismo día en que el fiscal regional metropolitano oriente, Manuel Guerra, celebraba las cifras que han logrado reducir los robos y portonazos en su zona, debió hacer frente al segundo asalto al Parque Arauco que ayer se registró a plena luz del día y con el mall totalmente operativo.

Por lo mismo, Guerra partió diciendo que la delincuencia es “dinámica” y que cuando se “aprieta” en determinado lugar, los ladrones buscan mutar y cambiar el giro. “Hemos visto que en los últimos dos o tres meses hubo un asalto en el Costanera Center donde logramos identificar una banda de Quilicura, han habido un par de asaltos en el Parque Arauco a tiendas de lujo, en este caso una joyería donde entran sujetos con combos a romper las vitrinas y arrancan rápidamente”, señaló en entrevista con Radio Universo.

Luego agregó que “el delincuente busca aquella oportunidad en que menos se espera que ocurra algo. Estoy seguro que si vamos al Parque Arauco y vemos las condiciones que hay de cuidados en la noche, vamos a ver que hay todo un sistema de guardias, que no hay público en el lugar, por lo tanto llegar hasta ahí (…) va a llamar la atención de los guardias, de la seguridad pública municipal, de carabineros. Pero que ocurra esto en los horarios de mayor afluencia de público cuando de lo que están preocupados todos es de vender (…) y uno no cree que eso no va a ocurrir pero ocurre”.

“Y ahora lo que tenemos que hacer, nosotros tenemos un foco declarado de bandas que asalta centros comerciales y hay que empezar, con la evidencia que se logró recoger, viendo las cámaras, las vestimentas, por dónde llegaron, por dónde huyeron a efectos de conducir la investigación. Ver el mercado donde se van ofreciendo aquellas especies”, señaló.

Sobre la crítica del alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, que cuestionó las condiciones de seguridad del mall, Guerra advirtió que no conoce en detalle el sistema de guardias del Parque Arauco pero que “hay realidades que son objetivas y comparto las palabras del alcalde Lavín, aquí el primero a generarse seguridad cuando tiene un despliegue comercial tan grande donde se transa mucho dinero y hay mucha actividad de venta, es el propio comerciante, en este caso el centro comercial Parque Arauco. Es sin duda el centro comercial más grande de nuestra comuna de Las Condes. Es el más importante, tiene afluencia de público de muchas comunas”.

“Por lo tanto, más allá de si es insuficiente o no, hay que hacer una revisión del sistema de seguridad, especialmente lo que es el acceso, porque aquí tenemos que ver que estos sujetos se desplazan al interior de vehículos. Desde el estacionamiento tiene que haber un adecuado sistema de seguridad y que por ejemplo, si van personas que llegan encapuchadas, por ese sólo hecho ya tener un aviso rápido, una alerta rápida a Carabineros”, puntualizó.

“Si uno se pone a examinar el Parque Arauco (…) hay cosas que son de sentido común. Si uno piensa en los potenciales lugares afectados por delincuencia de ésta naturaleza, no estoy hablando del hurto chico del retail, estoy hablando del asalto, esto se va a producir en aquellos lugares donde hay dinero en efectivo, cajeros automáticos por ejemplo o en aquellos lugares que tengan objetos que a lo mejor tienen poca dimensión física pero un alto costo económico, y eso son mayoritariamente las joyerías y las tiendas de lujo. Por lo tanto uno pensaría que lo primero que se debe hacer es reforzar tanto el sistema de cámaras como el sistema de guardias de esos lugares en particular porque obviamente van a ser el blanco preferido”.

“Desde esa perspectiva, yo ahora estoy unos días fuera, pero a mi regreso vamos a promover una reunión tanto con la gente de Parque Arauco como los otros centros comerciales para ver qué medidas ellos tienen y cuál, a nuestro juicio a partir de la experiencia de las denuncias, se deben adoptar”.

Agregó que la fiscalía se abocará a “lograr la identificación de la banda, practicar su detención y lograr formalizarlos, normalmente hay un trabajo que demora tiempo en esto pero que se logra establecer resultados porque le aseguro que no es él único delito que han cometido o que van a cometer”.