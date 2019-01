Conaf advierte: “Estamos en condiciones muy semejantes a la catástrofe del 2017”

“Hoy tenemos en relación a la temporada pasada que fue bastante tranquila, tenemos un aumento de 9% del número de incendios forestales. Vamos en 1993 incendios, cuando la temporada pasada iban 1825. Nos da la impresión que la temporada pasada aún estaba bastante vivo el recuerdo de lo que pasó en enero del 2017”, señaló esta mañana a Radio Universo la gerenta de Protección de Incendios de Conaf, Aida Baldini.

En entrevista con Radio Universo contó que “ayer tuvimos con el Ministerio de Interior, con Onemi, con todos los organismos, bomberos, salud, PDI, Carabineros, FFAA, analizando y lamentablemente estamos en condiciones muy semejantes a la catástrofe del 2017”.

Sobre los recursos para un enfrentar un escenario de ese tipo, Baldini dijo que “contamos con una cantidad de recursos bastante superior, tanto terrestres como aéreo, pero además hicimos un trabajo en conjunto con Onemi con el Ministerio de Relaciones Exteriores de identificar recursos que pudiésemos traer en forma inmediata ante una emergencia mayor y eso nos facilita poder enfrentar de mejor manera estos incendios”.

Incendios intencionales

Según las estadísticas oficiales, el 99,7% de los incendios son provocados por humanos. De esa cifra, “un 30% es intencional, es para hacer daño, para provocar el incendio” señaló la gerenta.

Sobre lo ocurrido en el cerro Manquehue en la comuna de Vitacura, Baldini dijo que “ahí hemos hechos varias investigaciones y obviamente es intencional, que alguien se está entreteniendo prendiendo fuego”.

Dijo tener “certeza” de que los incendios en ese sector son intencionales: “tanto la PDI está haciendo una investigación, como nosotros como expertos en el tema de incendios y todo indica que se están usando técnicas para provocar incendios. No tengo el informe final que está en elaboración pero se identifican puntos donde no es usual que alguien prensa fuego para calentar comida o que tiren un cigarro. Son sectores difíciles de llegar donde no hay forma de que llegue una chispa de algo. Son lugares muy específicos donde no debería encenderse un fuego. (Es sólo) para causar daño”.

Explicó que Conaf separa a quienes lo hacen por provocar daño de los insanos mentales, “por acá nos da la impresión un poquito de lo último, pero es solamente una impresión”.

Dijo que hay 14 incendios activos y 8 alertas rojas y llamó a reforzar la prevención. “Cualquier chispa hoy puede provocar un incendio forestal”.