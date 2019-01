Supuesto grupo eco terrorista "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje” se adjudicó explosión en Providencia

14:16 La intendenta Karla Rubilar insistió en que este hecho está siendo investigado y agregó que "no tenemos claridad de que ese comunicado sea real".

El grupo eco terrorista “Individualistas Tendientes a lo Salvaje” se adjudicó el atentado explosivo registrado este viernes en el centro de Santiago.

La agrupación, que también se adjudicó un atentado en la casa del ex presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, afirmó ser responsable del hecho en su sitio web. “SOBRE-BOMBA CAUSA EL CAOS: ¡FUE ITS!”, fue el mensaje que escribieron.

Además, según consignó La Tercera, en una publicación del 1 de enero criticaron a las empresas operadoras del sistema de trasporte público metropolitano.

"Estos tarados y los borregos que lo ocupan no logran entender que no hay un mañana, el progreso no existe, solo es una ilusión que esconde una esclavitud más, la humanidad avanza irremediablemente a una segura destrucción, a la que solo sobrevivirá la naturaleza“.

Con ello, en la publicación insistieron que "busquen donde busquen no nos encontrarán y si lo hacen, la muerte la enfrentaremos en pie de guerra. (...)Que se quemen todos! Con el Espíritu del guerrero KEVIN presente en la lucha contra el progreso humano!”, concluyeron.

INVESTIGACIÓN

Fue la intendenta Karla Rubilar quien insistió en que aún no existe confirmación oficial sobre los responsables del hecho. Con ello, agregó que todo es parte de la investigación.

“Lo cierto es que nosotros no tenemos claridad de que ese comunicado sea real, y por lo tanto, frente a la responsabilidad a un hecho de gravedad como el que estamos viviendo, les tenemos que decir responsablemente que no tenemos información oficial”, dijo.