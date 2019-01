Hija de René O'Ryan: "Él tenía toda la fe de que se iba a sanar"

En conversación con LUN, Eileen O'Ryan, hija del ex militar y ex instructor del programa Pelotón, René O'Ryan, quien falleció producto de un cáncer de esófago e hígado que lo afectaba, se refirió a cómo su padre enfrentó la enfermedad.

"Todos los días le preguntaba por teléfono 'papá ¿cómo estás, cómo te sientes?'. Me decía 'bien, todo bien'. Un día me dijo 'Eileen, no me he sentido bien, fui al doctor y me encontraron otro tumor en el hígado'".

La joven de 22 años dijo además que el 24 de diciembre "fue al hospital, después llegó a la casa y celebramos Navidad".

Sobre la reserva con que O'Ryan afrontó su enfermedad, su hija dijo que "el tema igual era delicado y él tampoco quería que toda la gente lo viera mal. Los que sabíamos eramos su familia y sus amigos más cercanos, que eran unos tres. Él tenía toda la fe de que se iba a sanar".

Eileen, quien es titulada de Pedagogía en Educación Física, dijo que ahora quiere estudiar Nutrición. "Para ayudar, porque mi papá hizo eso aunque no era un experto en el tema. Me gustaría saber qué se necesita para estar vivo y sano".

En la conversación la joven también recordó cómo su papá abordaba sus pololeos "cada vez que conocía un pololo mío le decía 'si le haces algo a mi hija, te las vas a ver conmigo'. Era incómodo al principio para mí, porque mis pololos eran chicos. Pero cuando grande yo les decía 'oye prepárate porque lo más probable es que mi papá te amenace".

La joven también señaló que quiere homenajearlo lanzándose en paracaídas, una de las actividades deportivas en las que no lo acompañó. "Toda la vida quisi tirarse en paracaídas conmigo, era uno de sus sueños. Yo le tengo fobia a las alturas y siempre le dije que no".

"Ahora lo quiero hacer lo antes posible. Quiero conversar con algunos de los amigos de mi papá para lanzarme en paracaídas como homenaje" dijo Eileen O'Ryan.