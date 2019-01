Chadwick y caso Catrillanca: “Nunca tuve información de que hayan portado armas”

12:53 El titular de Interior dijo que no hay inconsistencias entre su accionar y, la declaración del general (R) Mauro Victoriano, quien dijo ante la Fiscalía que desde el primer instante, le informó al secretario de Estado, que Camilo Catrillanca y su acompañante iban desarmados.

El ministro del Interior, Andrés Chadwick, se refirió al antecedente relativo a la declaración del ex jefe de la Zona Araucanía de Control de Orden Público, Mauro Victoriano, quien señaló ante la Fiscalía que le informó, en su primera comunicación que no hubo fuego mapuche al momento de la muerte de Camilo Catrillanca y que el comunero iba desarmado.

El titular de Interior dijo que “le señalé al fiscal que tuve la conversación con el general Victoriano que estaba en el sector, había mala comunicación e interferencia y, me pudo haber dicho, pero no fue recibido adecuadamente”.

Chadwick añadió que “el tema, tiene un tema más de fondo, que es el punto central: si las personas que iban en el tractor estaban o no armados. Eso nunca tuve yo, como ministro del Interior, ninguna información de que ellos hayan portado armas. El primer informe, del jueves en la mañana, no señala que ellos estaban armados, por lo tanto no hay ninguna incoherencia ni falta de información ni contradicción”.

Sobre el si hubo fuego cruzado, Chadwick añadió que “lo que sí afirmó Carabineros es que había fuego cruzado en el camino”. “Ese fue el informe que dimos a conocer, señalando la versión de Carabineros y que por eso pedíamos un fiscal especial” dijo.

“Ha sido nuestro compromiso con la verdad y actuar oportunamente, prestando la colaboracion a la Fiscalía y exigiendo los antecedentes a Carabineros” añadió el ministro del Inteiror.