Habló el dueño de “Chimuelo”: “Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial”

Miles de reproducciones ha tenido el video “Adiós Chimuelo”, que muestra cómo un niño despide a su Catita Fallecida. Mientras graba las imágenes ocurre algo inesperado que desató las reacciones en redes sociales.

El protagonista del viral resultó ser Renato un niño de 13 años que aseguró a FM Tiempo que todo fue improvisado y que nunca pensó que su perra se robaría el cadáver del pájaro y tendría que forzarlo para quitárselo de la boca.

“A Chimuelo lo encontramos en una tienda de mascotas. Era muy chiquito y yo vi que le pegaban las otras catitas. Cuando lo decidimos comprar me di cuenta que era especial, tenía una deformidad genética, y las alitas no le crecieron nunca, entonces no podía volar”, contó.

Por lo mismo, también tuvo un trato privilegiado. “Eso me llevó a prestarle más la atención y cuidarlo y que no le pegaran. De hecho lo tuvimos aparte harto tiempo”, dijo.

Sobre el impacto que generó el video, Renato se mostró contento, pues solo recibió comentarios positivos. “Me puse a leer los comentarios, y como que todo es positivo, se ríen solamente. Es como que solamente comentan lo que pasó que en el video, pero no hay nada malo, nada de críticas, y eso es bueno”, concluyó.