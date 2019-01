Abogado del hijo de Luli apeló a su internación provisoria: "Está muy angustiado"

De acuerdo con información del diario La Cuarta , el abogado Carlos Espinoza, quien representa al adolescente F.T.M., hijo de la modelo Nicole Moreno, apeló a la internación provisoria que se decretó contra el menor de edad, tras ser formalizado por homicidio frustrado.

Espinoza presentó la apelación en el Juzgado de Garantía buscando que se revoque la medida cautelar aplicada contra el menor.

Lee también: La selfie de "Luli" con su hijo que generó críticas en Instagram y debió borrar en minutos

"No hay necesidad de cautela y este menor puede esperar su juicio oral y público, si es que llegamos allá, en libertad" aseguró Espinoza.

El profesional dijo también que el hijo de "Luli", "ya recibió visitas de parte de sus familiares. Me informaron que lo pudieron ver y que está muy angustiado. Eso es lo que sé por ahora".

Lee también: Los audios del hijo de "Luli" que la Fiscalía presentó como prueba en su formalización

"Entendemos que el joven no es un peligro para la sociedad, no tiene antecedentes penales, no es el cabecilla de todo esto, no es el autor material de los hechos, se entregó. Hay muchos antecedentes positivos para esta apelación", aseguró Espinoza.