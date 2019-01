Menor baleado detalló conflictos anteriores con el hijo de Luli: “Me dijo que no me acercara tanto porque tenia una manopla”

El adolescente baleado en Las Condes, caso en cuya investigación fue formalizado el hijo de la modelo y animadora, Nicole Moreno (Luli), se refirió al caso y entregó detalles en conversación con el matinal “Muy Buenos Días” de TVN.

El joven dijo que el hijo de Luli, al parecer, pensó que entre él y la ex polola del joven había algo más que amistad y que en una oportunidad, “estaba comiendo con dos amigos y él pasó la primera vez mirándome feo con tres amigos. Yo ahí le dije a mi amigo ‘¿por qué me mira tan feo?’ y después pasó con seis amigos y sin parar de mirarme. Yo terminé de comer y salí y le pregunté por qué me miraba tan feo y me dijo que no me acercara tanto porque tenia una manopla“.

El menor que recibió los disparos dijo que hubo un segundo encuentro y que “estaba con mi amigo y él se acercó y lo saludó y mi amigo le dijo ‘no estoy solo’ y él le dijo ‘pero este hueón me tiene mala’. Le dije ‘¿cómo que hueón?’, me dijo ‘pero si me tienes mala, mira cómo hablas’, yo le dije ‘mira cómo me hablaste tú primero’. Ahí mi amigo dijo ‘es Año Nuevo empecemos un año diferente’ y él dijo ‘borrón y cuenta nueva’ y me dio la mano”.

Sobre el episodio del baleo, el joven dijo que en un comienzo pensó que se trataba de un arma a fogueo.

El menor de edad dijo que el hijo de Luli lo invitaba en forma insistente a salir. “Le decía que no, pero cuando me dijo que estaba afuera de la casa de mi vecino para que no llegara a mi casa, yo salí al tiro“ relató.

“Era una (el arma), pero eran más personas en el auto. Vi cinco hombres y una mujer. Había una mujer arriba de un hombre y yo salí, iba por el taller y dicen ‘¿ese es el Sami?’ le pregunta la persona grande y dice ‘sí, ese es’, y abre el portón y empieza a disparar“ dijo el joven.

“Me levanté la polera y tenía el hoyo. Perdí la consciencia”, añadió.