Productores de Pisco: "Está en juego la protección de un patrimonio de Chile"

La India reconoció judicialmente los derechos exclusivos de Perú sobre la denominación de origen pisco, algo que ha alterado a parte del sector, pero que en cambio para el ministro de Economía, José Ramón Valente, y el vice presidente de la Asociación Gremial de Fabricantes y Distribuidores de Licores y Bebidas Espirituosas de Chile (Aflechi), Juan Pablo Solís de Ovando, no es una situación tan grave, y minimizaron el impacto que esta medida podría llegar generar.

Valente incluso indicó que "Chile no ha perdido nada. El pisco chileno debiera poder venderse sin ningún problema en India y tanto los peruanos como los chilenos también vamos a poder vender pisco en India".

A su vez Solís de Ovando dijo que "el impacto de esto en el mercado chileno es cero (...) India no debe ni importar una sola caja de pisco chileno ni peruano, porque tiene más de un 200% de arancel por una política bien proteccionista. Esto no importa nada para Chile, no significa nada".

En la vereda opuesta desde la Asociación de Productores de Pisco A.G. compartieron una declaración pública en la que critican estas actitudes ante lo decidido por la India.

En la declaración indican que "Argumentos como el escaso desarrollo de las exportaciones de pisco a este país y las posibilidades que ofrece la legislación en India para solicitar el reconocimiento de la Denominación de Origen del pisco chileno, son declaraciones que buscan bajar el perfil a una situación que es de público conocimiento y que se arrastra desde hace muchos años, respecto a que la política de Estado que tiene Perú, no reconoce al pisco chileno y mediante una estrategia país, muy bien estructurada y financiada, está avanzando en el intento de bloqueo de diversos mercados para el pisco chileno".

Y agregaron que "resulta paradójico que luego del resultado en India, tanto el Ministro de Economía como la Direcon, declaren que no se ha perdido nada y que está abierta la puerta para gestionar el reconocimiento de la Denominación de Origen del pisco chileno. Entendemos que el Ministro quizás no este informado en detalle de esta situación y la historia que hay detrás de este resultado; sin embargo nos causa sorpresa que la Direcon no asuma que si ya se perdió en esta instancia, un intento de registro, aquello ocasionará que nuevamente se judicialice el tema, dado que con total certeza el Estado de Perú se opondrá y podríamos estar nuevamente ante un juicio de casi 10 años".

Y en última instancia señalaron que "dadas estas declaraciones, consideramos relevante detallar a la opinión pública que esta situación no es puntual y que lo que está en juego es la protección de un patrimonio de Chile en una serie de países, incluso donde Chile tiene tratados de libre comercio".