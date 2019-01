Jefe de delitos sexuales de la Fiscalía fue removido de su cargo tras denuncias por acoso

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, resolvió remover al director de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, Luis Torres González, luego de acreditar que hubo acosó a dos prácticantes.

En octubre pasado, Luis Torres fue acusado por el delito de acoso sexual, hechos que fueron investigados por el abogado, Mauricio Fernández.

Tras las indagaciones, Jorge Abbott determinó que se logró acreditar dos acusaciones de acoso sexual cometidos en contra de dos alumnas en práctica de Derecho de la Fiscalía Nacional, dependientes directamente de su supervisión.

Además, se comprobó que Torres incurrió en otro hecho similar en contra de una funcionaria de la institución, y “en diversos comportamientos que infringen la obligación de mantener una conducta funcionaria moralmente intachable y de observar una vida social acorde con la dignidad del cargo”.

Abbott consideró que la aplicación de la máxima sanción administrativa se debe a que los hechos acreditados en la investigación constituyen conductas inmorales graves que fueron debidamente comprobadas y que vulneran sus deberes de probidad previstos en el Reglamento de Personal para funcionarios del Ministerio Público.

Torres en tanto, informó mediante un comunicado informó que "he presentado una querella contra el Fiscal Nacional y funcionarios de la Fiscalía Nacional por las irregularidades incurridas en el sumario seguido en mi contra, que me han impedido defenderme de los hechos que se me imputan".

El ex jefe de Delitos Sexuales dijo que en su caso se atentó contra su presunción de inocencia y aseguró que "los hechos que se me imputan habrían sido cometidos en público y frente a múltiples testigos; sin embargo, la resolución que define mi remoción no considera el hecho de que ningún testigo haya visto alguno de los hechos denunciados".

"Me defenderé por todos los medios legales y hasta las últimas instancias de las falsas acusaciones en mi contra y del irregular sumario administrativo llevado a cabo" añadió.