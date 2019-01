Ministra de la Mujer por campaña para renombrar estación de Metro como "Eloísa Díaz": "Me encantaría que se llamara así"

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Isabel Plá, se refirió a la campaña iniciada por la Universidad de Chile, que busca renombrar la estación “Hospitales” de la línea 3 del Metro con el nombre de Eloísa Díaz, quien fuera la primera mujer doctora de Chile y Latinoamérica.

En este sentido, la jefa de cartera, demostró estar de acuerdo con la solicitud, aunque insistió que Metro tiene sus protocolos en estos casos. “Desde sus inicios, (Metro) ha bautizado sus estaciones no con homenajes, no con nombres de personas, que la excepción parcial es Fernando Castillo Velasco, porque la calle que está al lado se llama Fernando Castillo Velasco. Dicho lo anterior, que esa es una prerrogativa de Metro, y entendiendo las razones, sí me parece muy importante nombrar algo que sea significativo para la ciudadanía que lleve el nombre de Eloísa Díaz”, dijo a 24 horas.

Con ello, agregó que “a mí me encantaría que se llamara así”. Sin embargo, aclaró que “respeto la decisión soberana de una empresa como Metro que se ha establecido un criterio que se ha respetado a través del tiempo y me gustaría muchísimo y así se lo voy a plantear al Presidente Sebastián Piñera el próximo martes cuando tenga una bilateral, que nosotros propongamos un espacio que sea muy representativo para la ciudad, hablando de la ciudad de Santiago, y que lleve el nombre de la primera médica de Chile”, concluyó.