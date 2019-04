14.259 personas fueron mordidas por perros el 2018 en la región Metropolitana

La Seremi de Salud informó que durante el año 2018, 14.259 personas fueron mordidas por perros en la región Metropolitana.

Según informa La Tercera, esta cifra es un 23% más alta a la registrada el 2017, cuando el número de ataques llegó a 11.587.

De los más de 14 mil casos registrados el año pasado, 4.291 corresponden a perros de casa y 9.968 a canes callejeros.

La seremi de Salud Metropolitana, Rosa Oyarce, afirmó que el aumento de casos responde a que las víctimas están denunciando más este tipo de hechos, y que existe una mejor notificación de parte de los servicios de salud.

En la misma línea, detalló que “este año estamos trabajando en un plan piloto de notificaciones online, que nos brindará datos en tiempo real. A eso hay que sumarle una mayor preocupación de la población respecto del tema”, según consigna La Tercera.

Oyarce entregó recomendaciones ante una mordida, como asear la zona afectada con agua y jabón, para prevenir una infección, y visitar un centro asistencial para atender a la víctima.

Asimismo, investigar el origen del perro atacante, para definir si es necesario aplicar las cinco dosis de vacuna antirrábica.

Por último, entregó consejos para evitar ser mordido por un pero, como: no alterar o asustar al can; alejarse cuando el animal esté molesto; no moverse frente a un perro sin correa; y consultar al amo de la mascota antes de acariciarla, para saber si es amigable o no.