Verdadero “Machuca” desaprueba proyecto de ley: “Mi experiencia fue muy complicada, difícil y adversa”

“Mi experiencia fue muy complicada, difícil y adversa. No sé cómo sobreviví a eso. Hago un balance positivo, porque pude educarme y abrir mi campo de conocimientos. Pero fue una experiencia particular y repetirlo nuevamente no tiene sentido”, dijo a La Tercera, Amante Eledín Parraguez, quien entre 1970 y 1973 asistió al Saint George’s College, como parte de una iniciativa que permitió a niños de sectores vulnerables acceder a colegios particulares.

Por lo mismo, se le conoce como el verdadero “Machuca”, en referencia al proyecto denominado “Ley Machuca”, iniciativa de la oposición que busca reservar un 30% de la matrícula de colegios pagados para niños y niñas de familias con menos recursos.

En este sentido, el hoy poeta y autor de tres libros, insistió en que no es una buena medida. “Fue muy complicado”, su paso por ese colegio, aseguró. Y es que “las familias de mis compañeros estaban en contra de esto. Hubo que batallar contra la corriente. (…) Lo ideal sería que todos conviviéramos, pero falta mucho en este país para llegar a eso”, aseguró.

Además, insistió en que si “todos los colegios fueran de buena calidad, no necesitaríamos esa ley. Además, al ser una obligación, muchas personas se opondrán, y sería complejo, sobre todo para los pobres que asistirán a esos colegios y se sentirán discriminados. Imagínese a alguien de La Pintana que vaya a estudiar al Saint George’s, de partida le va a ser complicado llegar al colegio”, concluyó.