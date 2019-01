Usuario presentó recurso ante la justicia porque fue eliminado de un grupo de Facebook

La Corte de Apelaciones de Rancagua, rechazó un recurso de protección interpuesto por un egresado de derecho, quien acusó haber sido expulsado de un grupo de Facebook compuesto por abogados.

Representado por su propio jurista, concurrió a la justicia, pues en el documento aseguran que su eliminación junto a la de otras personas ocurrió sin aviso. “No le avisaron que los sacarían del grupo. No hubo formulación de cargos, no permitieron formular descargos y no les permitieron rendir prueba”, dice el recurso.

En este sentido, el documento describe que el grupo llamado “Hijos No Matrimoniales de Bello”, está compuesto “por muchos abogados, egresados y estudiantes de Derecho de nuestra República. Hoy dicho Grupo Cerrado ya tiene más de 6.200 integrantes, entre ellos incluso profesores de Derecho, autores de libros y publicaciones”.

Con ello, agregan que el expulsado “participó en forma activa y permanente, hasta que el día 09.12.2018, cuando ingresó a Facebook e intentó ingresar al Grupo, se percató que había sido expulsado, y ante tal situación, intentó una nueva solicitud de ingreso, la que hasta el día de hoy no ha sido resuelta o atendida por los recurridos Administradores o Moderadores”.

Incluso, apelan a la Constitución política, donde aseguran que “aplican a toda persona, institución o grupo, según su art. 6, lo que se aplica al Grupo cerrado de Facebook “Hijos no matrimoniales de Bello”, aún cuando dicha asociación o comunidad no tenga personalidad jurídica y sea sólo una agrupación, asociación o comunidad de hecho”.

RECURSO DE REPOSICIÓN

Sin embargo, con el rechazo de la corte, el egresado de derecho insistió en seguir con la causa, por lo que su abogado presentó un recurso de reposición donde apela que “se declare admisible el recurso de protección intentado y se pida informe a los recurridos”.

Todo esto, con tal de llegar hasta la Corte Suprema, organismo que ahora tendrá que revisar la causa.