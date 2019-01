Justicia francesa rechazó la extradición de Ricardo Palma Salamanca

10:18 El ex frentista, condenado por el asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán, tiene el estatus de asilado político.

Este miércoles, la sala de instrucción de la Corte de Apelaciones de París, informó que la justicia de ese país rechazó el pedido de extradición del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado en el país por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán, informó CNN Chile.

Palma Salamanca se fugó de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996 y desde entonces se encuentra prófugo de la justicia chilena.

La Oficina Francesa de Protección a los Refugiados y Apátridas (Ofpra), le concedió a Palma Salamanca el estatus de asilado político.

Tras la audiencia, Palma Salamanca no entregó declaraciones, pero su abogado señaló que la decisión significa el fin del proceso de extradición del ex frentista, pues el Estado de Chile no podrá recurrir a nuevos recursos para insistir con su solicitud de repatriación del condenado por la justicia chilena.

En abril de 2018, en una audiencia en la Corte de Apelaciones de la capital francesa, el ministerio público de ese país se manifestó en contra de la extradición del ex frentista.