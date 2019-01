Presidente Piñera: "Nosotros sí creemos en el buen morir"

Luego de la muerte de la joven Paula Díaz, quien pidió en reiteradas ocasiones que le realizarán una eutanasia debido a su enfermedad que no pudo ser diagnosticada, se reabrió el debate de poner fin a la vida de una manera digna.

Hoy el presidente Sebastián Piñera asistió al matinal de Mega, Mucho Gusto, donde se refirió al debate sobre la eutanasia, en el cual se mostró a favor de una "muerte digna".

"Nosotros sí creemos en el buen morir, en facilitar la muerte digna. Por eso, yo pienso que a una persona no se le puede negar lo esencial, no se le puede estrangular para que deje de respirar o no se le puede quitar el líquido que es vital para la vida. Pero, tener a esas personas conectadas a aparatos sobreviviendo en condiciones inhumanas en forma totalmente artificial no me parece razonable", expresó el Mandatario.

"Hay mucha gente que la tienen conectada a máquinas y que los mantienen vivos artificialmente y con mucho sufrimiento y dolor y no tienen ninguna oportunidad de recuperarse. A mí me parece que es no es conveniente".

También le consultaron si es que estaba de acuerdo con inyectar una sustancia a las personas para que mueran, a lo que el Mandatario contesntó "Lo que sí creo es que esa persona podría morir en forma digna. Primero hay que cuidarla para quitarle el sufrimiento y el dolor y esa una responsabilidad que debemos asumir como sociedad, y si a esa persona la desconectamos de los aparatos va a tener una muerte natural. Lo que pasa es que muchas de esas personas están sufriendo enormemente, quieren morir, y el sistema les mantiene la vida en forma artificial con máquinas y cosas y eso tiene que cambiar".