Jefe de producto Loto que hoy sortea $ 5.930 millones: “Si ganara lo metería a un depósito a plazo y daría $ 18 millones al mes en intereses”

Las agencias de Polla llevan semanas con filas. Las habituales 400 apuestas por minuto se han duplicado en los últimos días y se espera que lleguen hasta las 1.500 hoy antes de las 21.00 horas, cuando se sorteen los números del Loto clásico, que tiene un pozo de $ 5.930 millones.

Cristóbal Padruno, jefe de Producto Loto, cuenta que se trata del tercer mayor fondo para esta categoría desde que existe el juego. En octubre de 2010 entre dos personas se repartieron $ 6.400 millones y en agosto de 2011 una se ganó los $ 6.200 millones acumulados.

Nosotros tenemos más de 2.300 puntos en todo Chile y este último tiempo la venta por loto.cl y a través de teléfonos móviles se ha incrementado. En un periodo no de acumulación el porcentaje de apuestas que se hace por internet es más menos del 6%. Hoy está sobre el 10.

Cuando hay más gente es entre las 12 del día y las 3 de la tarde; y el otro peak se registra desde las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Se trata de los lapsos en los que la gente salió a almorzar y se fue del trabajo, por lo que es recomendable jugar en los otros horarios.

En general mantenemos contactos telefónicos de vez en cuando, pero no una cuestión formal. Yo he entregado más de 300 premios y puedo comentar que el chileno en general es una persona súper cuidadosa, súper centrada. En el mito urbano está que estos gallos se ganan el Loto u otro premios y se los gastan enteros, pero no es así, invierten, ayudan a la familia, salen de la deudas… en el fondo esas son las cosas que hacen: el chileno no es derrochador.

El premio es libre de impuestos, sólo tiene un descuento de un 2% que es el premio que se le paga a la agencia que vendió el Loto. En este caso son 120 millones.

Sin duda, estamos certificados por todas las ISO, así que es más que transparente. De hecho, el sorteo no tiene manipulación humana, porque es automático.

Sí, juego al azar.

Te diría que más menos entre el 60 y 70% sigue sus números. Algunos los siguen desde que salió el Loto, pero yo el otro día entregué un premio a una persona que era la primera vez que jugaba. ¡Es que esto es suerte, a cualquiera le puede tocar! Yo siempre digo que el único requisito para ganarse el Loto es haberlo jugado. Hay mucha gente que me dice ‘yo nunca me he ganado nada’, pero cuando yo les pregunto ‘¿jugái’?’, me dicen ‘no’… ¡así es difícil que vayas a ganar algo!

Lo primero que haría es meterla al banco a un depósito a plazo. Tienes que pensar que 6 mil millones a una tasa de interés del 0,3% te dan 18 millones de pesos mensuales en intereses. Con eso podría vivir yo y toda mi familia con creces, jajaja.