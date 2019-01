Consulta médica en Peñalolén atiende con voluntarios hace 35 años

Desde hace 35 años funciona en Peñalolén la consulta "Nueva Esperanza", un proyecto autogestionado que atiende cerca de sesenta pacientes cada fin de semana. Las sesiones son realizadas voluntariamente por profesionales, quienes solicitan apenas mil pesos para gastos operativos como luz y agua. Los especialistas incluso entregan remedios sin costo para las familias.

La atenciones iniciaron originalmente en una mediagua con piso de tierra, pero años más tarde los vecinos lograron construir un inmueble gracias a rifas y actividades de recaudación. Hoy está localizada en la población Simón Bolívar, específicamente en Bolívar #5945, lugar donde los fines de semana trabaja un psiquiatra, una fonoaudióloga, tres psicólogos y dos terapeutas especialistas en drogas.

Según contó el psiquiatra y magíster en neurociencias, Cristián Prado Matte, cada sábado atienden un promedio de sesenta personas. "Llegamos como a las 17:00 horas y a veces nos quedamos hasta la media noche, la gente nos espera con gusto (...) Hay quienes me dicen 'yo venía cuando era chico' y hay cierta familiaridad en el entorno con la actividad que realizamos. Existe confianza, llevan a sus hijos y familiares", comentó.

La consulta también recibe personas de comunas tan distantes como Punta Arenas, esto sin apoyo de entidades públicas o privadas, lo cual también genera incomprensión por parte instituciones y pacientes. "Como atendemos gratis muchas veces nos tratan como si fuéramos de la CIA, el MIR, la derecha o la izquierda, pero como no es el caso seguimos yendo", aclaró

Una de las pacientes de Nueva Esperanza, Daniela Barrera, comentó que se enteró del lugar por internet hace seis meses. "Desde el primer momento hubo preocupación por parte de ellos, el interés por preguntar qué me pasaba y que por favor acudiera a ellos, eso me hizo dar el paso de ir y tratarme. (...) No podía pagar un psicólogo, menos un psiquiatra y la labor de estas personas me ha ayudado mucho", concluyó.