Obispo Soto ante abusos sexuales en iglesias evangélicas: “Se dan en menor escala debido a que el pastor está casado”

En entrevista con La Tercera el presidente de la mesa ampliada de entidades evangélicas y protestantes de Chile, obispo Emiliano Soto, indicó que si bien es menor la presencia de casos de abuso sexual en las iglesias evangélicas comparadas a la Iglesia Católica, es un tópico que igualmente les preocupa.

Soto señaló que, respecto a como están enfrentando el tema de las vulneraciones a menores, "Se dan algunas situaciones muy puntuales con respecto al abuso sexual en niños. Yo creo que lógicamente en mucho menor escala de lo que ha ocurrido con la Iglesia Católica. La decisión que se ha tomado rápidamente es que las personas que están involucradas, llámese pastores, diáconos o cualquiera que esté en una posición de autoridad eclesiástica, sean inmediatamente derivadas a la justicia ordinaria. Estos casos se dan en menor escala debido a que el pastor es una persona casada, que tiene familia, su área sexual está en gran parte satisfecha, pero como en todas partes, existen excepciones.

El Obispo, consultado sobre la realización de investigaciones propias como iglesia, indicó que "Las denominaciones tienen su comisión de ética y disciplina que pueden hacer un llamado de atención hasta dictar la expulsión de la Iglesia. Pero desde un principio si hay denuncias de forma paralela, va a la justicia ordinaria inmediatamente. No hay un amparo, una protección. Marca una diferencia con la Iglesia Católica porque nosotros no tenemos un derecho canónico o alguna infraestructura legal que pueda dar protección a algún pastor".

El presidente de la mesa ampliada de entidades evangélicas y protestantes de Chile agregó que "No se van a encontrar encubrimientos por muy importante que sea el obispo o el pastor (...) Pero en los últimos diez años se registran al menos 40 casos de pastores vinculados a casos de abuso sexual".

Y continuó señalando que "Claro, no niego que se han dado dentro de la realidad evangélica. En Chile hay 3.500 denominaciones de derecho público y otras 700 de derecho privado, de esas nosotros creemos que existen entre 22 mil a 23 mil pastores evangélicos. Las denominaciones todos los años están revisando casos; sé que hay gente que está siendo suspendida o expulsada por diversas razones, no solo por temas de abusos".

Sobre la existencia de protocolos de acción Soto dijo que "Hay varias iglesias, movimientos e instituciones de formación cristiana evangélica como Juntos por la Niñez o World Vision que han venido elaborando material para capacitar a los pastores. Se necesita que todos estén despiertos no solo el pastor cuidando su feligresía, sino el hermano dentro de su comunidad por si ve algo extraño; en eso las iglesias evangélicas son mucho más democráticas".

Y agregó que "Existe un ordenamiento eclesiástico, pero no es una estructura piramidal en que el obispo sea inalcanzable. Una persona afectada puede inmediatamente acceder a la autoridad. Tampoco existe la confesión o el secreto de la confesión dentro de la realidad teológica del mundo evangélico y cuando empiezan a aparecer líderes espirituales que traten de guiar a una persona nos preocupa, hay que abrir los ojos, porque querer dirigir la mente o la conciencia e inducir a una actividad sexual impropia, eso no es religión, Dios no está ahí".