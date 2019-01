Surge una nueva hipótesis sobre la desaparición de Fernanda Maciel

El próximo 10 de febrero se cumple un año de la desaparición de la joven embarazada, Fernanda Maciel, tras descartar distintas hipotesis que tuvieron como sospechoso a Felipe Rojas y, por otro lado a Luis Pettersen quien era la pareja de Fernanda. Pero las actuales indagatorias arrojaron la posibilidad de la desaparición de la joven podría tener relación con narcotraficantes, según informó Chilevisión Noticias. De hecho, el día antes de desaparecer tuvo una reunión con Alexander Oyarzún Pérez, quien tiene antecedentes por tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas.

“Lo que se dice es que este tipo la retaba. No me puedes cagar con la droga, no me vas a cagar, no me vas a cagar. Se supone que este tipo le había pasado droga para que la guardara o la vendiera”, relató un testigo en una conversación con Chilevisión Noticias.

En el mismo reportaje indica que Fernanda habría sido amenzada de muerte mucho antes, a causa de la relación que sostendría con Maximiliano Cuevas Flores, miembo del clan narcotraficantes conocido como Los Flores.

Finalmente, según Chilevisión, Fernanda Maciel habría conocido a Maximiliano cuando ingresó al Sename y mantuvieron una relación, lo que causó problemas con Francesca Denisse Orellana, quien la amenazó de muerte al enterarse de su embarazo.