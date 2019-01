Comisión de Salud rechazó iniciativa que buscaba vender medicamentos en supermercados

"Nos parece increíble que este proyecto se vista como el que va a bajar los precios en circunstancias que lo único que hace es que productos que ya son de bajo precio, como el paracetamol, que vale $1.000; o el ibuprofeno, que cuesta $700, sean el caballo de batalla de un eslogan que no tiene traducción en la realidad", dijo el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Juan Luis Castro (PS), luego de que se rechazara que los supermercados vendieran en sus góndolas medicamentos sin recetas.

Para el diputado Jaime Bellolio (UDI), impulsor de la iniciativa, la noticia es una maña noticia para las zonas con menos acceso. "En Chile hay más de 50 comunas que no cuentan con una farmacia. (…) Para no tener que gastar recursos para ir a los centros de las ciudades o centros más urbanos, junto con quitarle el monopolio a las farmacias, que a mí me parece que no se justifica", insistió.

Sin embargo, según consignó a Emol el presidente del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos de Chile, Mauricio Huberman, insistió que todo esto se trataría de automedicación y por lo mismo mostró rechazo a la medida. "Producirá un daño a las personas, de esto va a morir gente", recalcó.