Ministro de Vivienda por cambio de nombre del Parque Renato Poblete: "Se está evaluando dada la magnitud de las denuncias"

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, se refirió a la propuesta de cambiar el nombre al Parque Renato Poblete ubicado en la comuna de Quinta Normal. Todo esto, debido a las denuncias de abuso sexual contra el sacerdote que salieron a la luz durante el último tiempo.

En este sentido, el jefe de cartera precisó que “dada la magnitud de las denuncias que se han ido conociendo, que no cabe la menor duda que son muy graves, lo razonable es permitir que la investigación siga adelante, pero lo que dice relación con el Parque Renato Poblete lo razonable es evaluar el cambio de nombre", dijo

Con ello, confirmó que el tema está “sobre la mesa y que se está evaluando dado la magnitud de las denuncias y lo que se seguirá conociendo. Es un tema que prontamente vamos a tomar decisiones", reiteró.

Aunque, insistió que no se trataría de un “problema de condena o no condena, es problema de buscar el momento oportuno, no podemos ir tan rápido. Hay que evaluarlo, pero con la premura para que se tomen las decisiones como corresponde”, replicó.