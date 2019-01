Heraldo Muñoz compartió caricatura de Cecilia Pérez en Twitter y generó críticas en el oficialismo

16:51 Isabel Plá, y Karla Rubilar respondieron al ex canciller y cuestionaron la publicación.

A través de su cuenta de Twitter, el ex canciller Heraldo Muñoz compartió una caricatura de la ministra vocera de Gobierno, Cecilia Pérez.

La imagen está acompañada por la frase:"Están cayendo los patos asados (…) ¿y qué dice la Bachelet?", realizando una parodia de una vocería, relacionada con las altas temperaturas de los últimos días.

La imagen no pasó desapercibida para Isabel Plá, ministra de la mujer, quien respondió a través de la misma red social y demostró su desaprobación.

"Tengo la mejor opinión de usted como ex canciller y político. Me sorprende esta manera irrespetuosa de referirse a la ministra. Las ideas se enfrentan con ideas, no con caricaturas que degradan el debate", replicó la jefa de cartera.

A esta crítica también se sumó la intendenta Karla Rubilar, quien calificó la publicación como "una tremenda falta de respeto a su gestión e incandable trabajo", dijo y agregó "se me cayó mal oiga, una que pensaba que usted era un caballero", remató.

Sin embargo, Rubilar y Plá, no fueron las únicas, pues a los cuestionamientos también se sumó Paulina Núñez y emplazó a Muñoz: "¿Se cayó del pedestal de la caballerosidad? se puso barra brava? se contagió con la discriminación?", le preguntó al ex ministro.