Director de la revista Mensaje por denuncias contra Renato Poblete: "Hay que investigar de manera seria"

Luego de que saliera a la luz denuncias de abusos sexual contra el fallecido sacerdote Jesuita, Renato Poblete, el sacerdote jesuita y director de la Revista Mensaje, Tony Mifsud, se refirió a las denuncias y a las declaraciones de la acusadora, Marcela Aranda.

En conversación con radio Universo Misfud dijo que "la denuncia para mí fue chocante, hay que investigar de manera seria. La verdad, la entrevista me impresionó, la encuentro con mucha dignidad. Trata de transmitir algo que no se puede expresar. Algo debe haber, alguien no puede exponerse así públicamente a no ser que tenga una patología muy grave".

También tuvo palabras para referirse a la imagen del sacerdote Poblete y recalcó la necesidad de saber la verdad. "Es un hombre que ha hecho tanto bien y bueno uno dice, acá hay una doblez. Si viene de distintas personas que no se conocen da la veracidad de una acusación, es importante conocer la verdad".

"En ese caso tenemos que ver qué está fallando. Lo complicado es que el acusado está muerto. Acá no va a haber una investigación con una sentencia. Se puede decir culpable o inocente, se llega a una sentencia a favor de la víctima, una reparación. Hay que investigar a fondo y ver todos los matices", añadió Mifsud.