Mujer que amenazó de muerte Fernanda Maciel: “No era una blanca paloma”

Muchas hipótesis sobre la desaparición de Fernanda Maciel han salido a la luz y una de las últimas tiene relación con Francesca Orellana, quien amenazó de muerte a la joven desaparecida, luego de que se enterara que Fernanda mantenía una relación con su pareja.

Hoy en el Matinal de La Red, Hola Chile, Francesca Orellana conversó con el medio y explicó cómo paso todo, desde que se enteró de la relación que mantenía su pareja con Fernanda Maciel, hasta aceptar las amenazas que lanzó contra la desaparecida. “Sí, no lo niego, es cierto, sí la amenacé… reaccioné de mala forma. No lo niego, yo reaccioné muy mal, pero reaccioné a lo mejor como cualquier persona que sabe que la están engañando. Una nunca va a reaccionar de buena forma en un hecho así (infidelidad)”.

“Me enteré por terceras personas, en una cosa así una es la última que se entera. Me llegó un comentario y primero dije 'a lo mejor me están mintiendo', pero empecé a averiguar y era cierto. Fui a su casa, para que me diera la cara y no me la dio. No quiero decir que no me descontrolé, pero tampoco me volví loca”, agregó Orellana.

Además contó detalladamente el momento en que trató de encarar a Fernanda Maciel. "Yo llegué, pregunté a alguna personas si la conocían, porque la muchacha es bastante conocida. Me indicaron cómo llegar a la casa, la llamé, la afronté y le pedí que saliera a dar la cara. Porque ella sí sabía que este cabro tenía a su familia. Ella sabía que estaba rompiendo una familia, no era na’ como a ella la pintan, como blanca paloma”.

Finalmente, fue consultada por el hijo que esperaba la joven desaparecida y la posibilidad de su pareja sea el padre y aseguró "dudo que la guagua sea de él (el padre de sus hijos), pero no meto las manos al fuego. Ya las metí una vez y me quemé".