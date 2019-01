Padres de joven asesinado en portonazo en Estación Central introducen querella

Está mañana los padres de Fabián González, joven asesinado en un portonazo en Estación Central, acudieron al Sexto Juzgado de Garantía de Santiago para introducir una querella contra las personas que resulten responsables de la muerte de su hijo.

La madre de Fabián González contó que su hijo esa noche no hizo nada para que los responsables acabaran con su vida. "No se resistió, entregó el auto, las llaves, y el tipo que lo mató, lo hizo cuando mi hijo estaba en el suelo" afirmó.

Además la mujer hizo un llamado a las autoridades del gobierno para que tomen cartas en el asunto, y, dijo que como ciudadanos se sienten descuidados por ellos.

"No sólo los portonazos, sino la delincuencia a nivel nacional de la cual el gobierno no se ha hecho cargo", sentenció la madre de Fabián.

Luis Gonzáles, padre del joven, en tanto, indicó que "todos los días están matando gente, las están robando... en la vía donde yo vivo no hay cámaras...uno no puede tener ni un vehículo... Pido al Gobierno que se ponga más énfasis en la seguridad. No sólo en Vitacura, todos somos gente".

Cabe recordar que los padres de la víctima junto con su abogado, Rafael Ferradas, están impulsando una normativa, “Ley Fabián”, que busca que las penas sean contundentes contra los responsables de estos delitos.