Daniel Jadue: “No tengo dudas que hay violación de DD.HH. en Venezuela”

“Ella tiene que mirar con mucha detención (…) No soy quién para pautear a la ex Presidenta, ella viajará cuando estén las condiciones”, dijo esta mañana el alcalde Recoleta, Daniel Jadue (PC), sobre la postura que debe tomar la Alta Comisionada para los DDHH de la ONU, Michelle Bachelet, frente a la crisis en Venezuela.

En entrevista con Radio Universo, Jadue criticó la postura de los países que han reconocido a Juan Guaidó como Presidente interino y pedido nuevas elecciones: “la comunidad debe acompañar el diálogo, no debe proponer intervenciones militares”. Luego se refirió a lo ocurrido hace 16 años y señaló que “todavía Chile no les da una explicación a los venezolanos. ¿Por qué el 2002 apoyaron el golpe y salieron a reconocer al gobierno golpista, cuando Lagos era Presidente y Soledad Alvear era Canciller, con todo el apoyo de la derecha?”. Agregó que “hay una operación golpista en Venezuela, de intervención extranjera”.

“No tengo dudas que hay a violación a los derechos humanos en Venezuela. El problema es que la historia no parte hoy día (…) Los mismos que trataron de hacer el golpe el 2002 siguen hasta hoy intentando hacer un golpe. La pregunta que debemos hacernos todos los latinoamericanos y todo el mundo es, primero: ¿cómo vamos a cambiar los gobiernos que no nos gustan? ¿Con intervención extranjera y poniéndonos a disposición de un gobierno extranjero para derrocar a nuestro propio gobierno?”.

“Nos estamos prestando para un juego, de un conjunto de presidente empresarios que, ya que hemos dado claridad de que no les interesan los DDHH y la libertad, no serían amigos de Israel y de Arabia Saudita. (…) Cuál es el interés que tienen y esa respuesta se da fácil: en las tremendas reservas de petróleo que tiene Venezuela”.

Ley Machuca y la crueldad de los niños

Consultado por la propuesta de Ley Machuca para asegurar el ingreso de alumnos vulnerables a colegios particulares. “La experiencia de Chile en el ‘70 es de dulce y de agraz. Es una iniciativa con un objetivo muy loable, muy interesante, pero tiene costos bien duros. Yo no me imagino en el Cumbres entrando un porcentaje entorno al 30% de niños vulnerables. Los niños son muy crueles, no tienen plena conciencia del bien y del mal”. Explicó que le preocupa la convivencia y que la integración “no se genera así. La integración se genera a partir de acostumbrarnos a vivir todos juntos, a estudiar todos juntos, a estudiar, a ir a las plazas todos juntos y eso no sucede”.

Dijo que para él lo relevante es fortalecer la educación pública, “fortalecerla mucho más, aumentar la inversión por alumno. Que no estuviera definida ni subordinada a la asistencia”.