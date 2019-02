Cursan 103 multas por no respetar derecho a colación

Más de $90 millones suman las 103 multas impartidas por Dirección del Trabajo en los últimos dos años a empresas por no respetar el derecho a colación de trabajadores. De estas infracciones, 26 pertenecen a la Región Metropolitana, las que suman $ 29.821.677.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Paola Vidal, recordó que "este es un derecho que los empleadores deben otorgar y los trabajadores deben hacer cumplir", haciendo un llamado a respetar la normativa. "En caso contrario, se debe hacer la denuncia ante la Dirección del Trabajo", avisó.

Las infracciones cometidas fueron por casos como no otorgar el derecho, no registrar el otorgamiento del descanso, no tener instalaciones adecuadas para la colación, además de no empezar el descanso de media hora para colación entre las 3,5 y 5 horas de iniciado el turno, entre otros.

Comida y producción

Según las últimas cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Chile el 30% de los trabajadores no almuerza regularmente, 39% no recibe ningún tipo de beneficio de alimentación por parte de sus empleadores y el 22% no dispone de un lugar para comer.

Frente a estos datos, el organismo planteó que "una alimentación no adecuada puede causar pérdidas de hasta 20% la productividad laboral".