Economía creció 2,6% en diciembre

El Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) del mes de diciembre, dado a conocer por el Banco Central, registró un crecimiento de 2,6% en comparación con el mismo mes del año previo.

La cifra se ubicó bajo las expectativas del mercado, pero significó que en 2018 se registró el mejor rendimiento anual de la economía chilena en 5 años.



Ello implicó una caída de 0,7% respecto del mes precedente y, un crecimiento de 2,3% en doce meses.

El Imacec minero tuvo un crecimiento de 0,5%, en tanto que el no minero aumento en 2,8%. En términos desestacionalizados, y en comparación con el mes anterior, el Imacec minero cayó 6,7% y el no minero no tuvo variación.