Felipe Braun: “TVN está destinada a morir”

En el mes de marzo se estrena Amar o Morir, la nueva teleserie de TVN y que será la última producción del canal público que contará con el actor chileno Felipe Braun (48) como parte del elenco, debido a que su contrato ya se acabó.

En entrevista al diario La Segunda el reconocido actor señaló que “Me ofrecieron quedarme, pero preferí irme porque mi sensación es que estamos metidos en un punto donde, si la gente que dirige TVN no cambia, vamos todos juntos hacia el final. No le veo muchas posibilidades. El canal no tiene ideas, no hay proyectos. Quedarse no tenía ningún sentido”.

Braun también afirmó que el área dramática “ya murió, nadie lo ha dicho formalmente pero está cerrada. Echaron a todo el mundo, no queda nadie. Sólo el director de la teleserie y Rodrigo Sepúlveda que está a cargo”, y enfatizó que “TVN está destinada a morir, no tiene ninguna posibilidad de salir adelante y también pienso eso de los otros canales, a pesar de que hay un poco más de movimiento”.

El ahora youtuber señaló también que “TVN es un elefante blanco y estamos tratando de mantenerlo con un chiripazo, con pegarle a una historia de vez en cuando. El área dramática tiene que estar acompañada por una visión de empresa importante (…) La mayoría de los actores estamos a un precio de mercado por debajo que muchos gerentes”.

“Hay que pensar en el mundo que viene. Está en la calidad para competir contra series latinoamericanas tan buenas como Narcos. La gente que nos veía en Machos hoy están viendo Netflix o Amazon Prime. Hay un público que queda, pero lo vamos a perder si no mejoramos la calidad. Hay que pensar en coproducciones internacionales”, sostiene.

Actualmente Felipe Braun se encuentra dirigiendo su primera película llamada Perra Vida, que se termina en abril, y ya está preparando un programa de viajes (Cruceros para Canal 13). El actor también ha incursionado en el mundo de YouTube con un canal en el tiene un programa de cocina, "Recetas del viejo Braun", en el que enseña sobre comidas caseras, pan, queso y otros alimentos, el que realiza desde la casa de su padre en el Lago Ranco. Al respecto dijo que “quiero investigar otras formas y contenidos”.