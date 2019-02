Asaltaron y atropellaron al doble del Rafa Araneda

El periodista Gonzalo Gutiérrez, quien imita al animador Rafael Araneda, fue víctima de un robo y fue atropellado por los asaltantes en el sector oriente de Santiago, mientras conducía en compañía de su pareja por avenida Kennedy.

Según relató Gutiérrez a Chilevisión, mientras cirulaba por dicha calle, un vehículo comenzó a zigzaguear, y de él se bajaron cuatro hombres armados que lo apuntaron a él y su pareja.

El periodista dijo que debió bajar del vehículo y "me tiran el auto encima y me atropellan. Literalmente me atropelló".

Según el relato de Gutiérrez, su acompañante quedó al interior del vehículo y los asaltantes escaparon por ella, a quien hicieron descender del automóvil unos metros después de iniciada la huida.