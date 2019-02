En dos meses BB.NN recibió 365 denuncias de personas a las que se les impidió o cobró el acceso a playas

El ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, se refirió a la polémica generada luego de que el presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, apareció expulsando a tres mujeres de orillas del Lago Ranco, en un video que se transformó en viral.

Lee también: Se viralizó video del presidente de Gasco expulsando a tres personas de las orillas del Lago Ranco

“Hay un tema pendiente en la ley, porque el ciudadano no anda con una huincha para saber dónde se puede sentar en una playa. Podemos fijar los límites de oficios y estamos interesados en que eso ocurra”, dijo Ward en conversación con radio ADN.

El secretario de Estado además dijo que en dos meses, se han recibido 365 denuncias de personas que han intentado acceder a playas y,se les ha impedido o se les ha cobrado.

“Nos interesa delimitar y poner en conocimiento de la ciudadanía dónde hay un espacio de uso público y dónde hay un bien privado” dijo el ministro de BB.NN.

Lee también: Presidente de Gasco: "Estoy muy tranquilo y pondré la otra mejilla"

Lee también: Bienes Nacionales instruyó fiscalización luego de que presidente de Gasco expulsó a mujeres de orillas del lago Ranco

Ward además pidió “un poco de buena fe” y que los privados que quieran delimitar sus terrenos colindantes, “pueden concurrir para demarcar su bien”, pues aclaró que “cuando no hay un registro histórico, eso debe realizarse con la información del último año en el Ministerio de Bienes Nacionales”.

“Si no hay acceso público el intendente fija cuál es el acceso, eso sigue siendo de propiedad de la persona, pero se entrega un acceso. Si eso no se respeta la persona se expone a una multa. En el Congreso se aprobó una ley que nos permite establecer una sanción si el propietario colindante no permite el acceso a una playa” explicó el ministro.