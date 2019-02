Funcionaria de Carabineros que atendió por teléfono un parto: “Estaba nerviosa, pero de alegría”

-¡Buenos días señorita, mi hija está naciendo en la casa, no puedo sacar a mi señora para llevarla al hospital!

-Deme un segundo, ya está informada la patrulla del sector, no corte.

-Rápido, por favor (…) ¡Señorita, está naciendo la bebé, estamos en la cama con mis dos hijos más chicos!

-¿Está estirada en la cama ella, don Sandro?

-Sí, está estirada.

-Dígale que abra las piernas y trate de visualizar si se ve la cabecita del bebé.

-¡Ah, sí! Ya está toda la cama mojada.

-Mire, vamos a prepararnos para que pueda recibir al bebé, ¿ya? Necesito que busque sábanas limpias, un cordón y una tijera.

-Espérame un poquito, voy a sacarme el reloj. Evelyn (su esposa), ¿dónde hay sábanas limpias?

(Se escucha que ella grita de dolor y le dice: “En la pieza de allá”).

-¡Ahí viene la cabeza, ahí viene la cabeza! (La mujer vuelve a gritar y dice: “¡Me dueleeeee!”).

-Ponga las sábanas debajo del trasero de ella y trate de afirmar la cabecita del bebé a medida que vaya saliendo, dígale que respire y que puje, que se concentre un poquito para que se calme y pueda estar un poco más tranquila.

-Ahí viene la cabeza, necesito que pujes, Evelyn, sino se va a asfixiar la niña.

-Que respire y puje para que salga la cabecita y pueda salir.

-No tengo tijera para cortar el cordón, señorita, ¿qué hago?

-Tiene que tener algo con qué cortar el cordón umbilical… un cordón de zapato, cualquier cosa que usted tenga para que pueda cortar.

-Señorita, ¿¡por qué no llega el carro!? ¡Vivo a dos cuadras de la comisaría!

-Se está agilizando la patrulla para llegar al lugar, pero yo le tengo que darle las indicaciones por mientras.

-Ya, aquí tengo un cordón. Evelyn, puja porque la niña se va asfixiar ahí.

-Que puje para que pueda salir la bebé, porque no puede quedar en el camino.

-¡Puja, puja, puja, que ahí está la niña afuera! (Se escucha a la madre gritar). ¡Ya, nacióooo, nacióooo!

-Ya, revise que no tenga el cordón enrollado, ni en el cuello ni en ni ninguna otra extremidad.

-No, no lo tiene enrollado.

-Límpiele la boquita para que pueda respirar.

-¡Está llorando! (Se escucha a la niña llorar y a alguien llegar). Necesito cortar el cordón.

-Don Sandro, con el dedo chiquitito límpiele la boca al bebé para que pueda botar la mucosidad que tiene.

-No he podido cortar el cordón, pero un primo que es carabinero acaba de llegar y me va a ayudar.

-La ambulancia ya va en camino. ¿Ella está sanita?

-Sí, está llorando… ya Fernandita (le dice con ternura a la guagua)… muchas gracias.

-Va la patrulla y la ambulancia, don Sandro, que esté muy bien, hasta luego.

Ese es el diálogo que sostuvieron ayer Sandro Sotelo, un vecino de la calle Esperanza de El Bosque, y la funcionaria civil de la Central de Comunicaciones (Cenco) de Carabineros, Muriel González, una madre de dos hijos, que se reincorporó hace cuatro días a sus labores tras su posnatal. Tiene ocho semanas de embarazo.

Sí, desde el inicio de la llamada al nacimiento deben haber sido unos 5 minutos. En ese lapso es imposible que llegue alguien (de emergencia).

Nunca.

Me puse nerviosa (ríe), porque independiente que uno ya tenga hijos la situación es compleja, porque si hay un inconveniente hay que estar siempre allí pendiente para poder seguir los pasos.

De alegría.

Hace que la llamada sea distinta porque como estoy embarazada me pongo en la situación… la idea era llevarla de la mejor forma posible.

La verdad es que nos capacitan al ingresar, nos dan las indicaciones para ciertos tipos de procedimientos, pero es muy raro que pase esto. A veces cuando uno no pone en práctica las cosas olvida ciertos pasos, pero en realidad fue un poco más sencillo porque al tener dos hijos es un tema que uno maneja mejor, aunque la situación era complicada.

Que el bebé naciera con asfixia, que pueda estar el cordón umbilical en su cuello o que la madre no puje lo suficiente y el bebé quede atascado en el ducto. Son complicaciones en que si la persona que está manejando la situación no está tranquila son difíciles de abordar.

Sí, bastante. Ayuda porque sigue las instrucciones, logra mantener la calma en la situación y calmar a la madre.

Sí, me han felicitado por la rapidez, por cómo tomé el procedimiento.

Que nos llamen. Nosotros en el 133 estamos dispuestos a ayudar y asesorar a las personas en lo que sea posible, sobre todo en estas situaciones que son adversas a veces porque no hay unidades de ambulancia u otros disponibles. El personal acá puede asesorar al menos en línea.