Amigo que hablo por última vez con Fernanda Maciel dijo que "tal vez quería escapar de los problemas" con su pareja

A días que se cumpla un año de la misteriosa desaparición de Fernanda Maciel, su amigo y compañero de trabajo, Héctor, tuvo una larga conversación con el matinal de TVN, Muy Buenos Días, donde detalló los últimos momentos de la joven desaparecida. "Ella lo que más quería era tener a su bebé, se hacía cariño en la guata, estaba ansiosa", comenzó describiendo.

"Siempre llegaba feliz, tenía buen estado de ánimo, pero ya en las últimas semanas no se le notaba", agregó sobre el cambio que sufrió la joven de Conchalí.

Recordó también que el día antes que Fernanda desapareciera falto al trabajo y él le preguntó porque no había ido. "No avisó a nadie, me dijo que estaba cansada y que por eso había faltado" contó al matinal de TVN.

También el joven contó que esa misma noche la joven desaparecida le preguntó donde saldría a "carretear" lo que le causó extrañeza. "Me preguntó a dónde iba a ir a carretear, si tenía planes. Quizá se interesó en salir (…) Pero después no pudo seguir respondiendo porque estaba trabajando. Cuando pudo volver a hablar con ella, no le llegaron lo mensajes y nunca más le llegaron", lamentó.

Héctor también contó detalles sobre la relación amorosa entre Luis Pettersen y Fernanda Maciel. "Decían que la relación no era buena, que el tiempo en que ella estaba embarazada, él no la trataba de buena forma. Tenía ciertos recelos sobre su embarazo", describió.

Además, contó que tras las desaparición de su amiga él pensó que Fernanda habría escapado por su cuenta. "Pero igual ahora esa hipótesis es difícil aprobarla porque tenía una guagua y nunca se supo nada" afirmó.

"Tal vez quería escapar de los problemas que tenía con su marido (sic) (Luis Pettersen), en su casa, temas de la empresa. Quizás se vio sobrecargada o sobreexigida con todo y tal vez decidió hacer una nueva vida" finalizó.