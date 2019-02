Tumor cerebral afecta a ganadora de calle 7

14:43 “No se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar” contó la madre.

Un complicado momento es el que atraviesa la ganadora de la séptima temporada de “Calle 7”, Scarlett Ortega, pues que hace tres años le diagnosticaron un tumor cerebral, informó La Cuarta.

La madre de la cantante de 25 años, Ximena González Vergara, tuvo una conversación con Chilevisión Noticias donde se refirió a la situación en la que se encuentra Scarlett. Según su testimonio la joven empezó el 2016 con extraños síntomas que la obligaron a realizarse exámenes médicos.

"Empezó con malestares estomacales, nunca de la cabeza. Tenía vómitos y náuseas", relató Ximena. Además detalló que producto de un Ependimoma, un tipo de tumor que le creció en el cuarto ventrículo del cerebro, su hija se encuentra postrada y con parálisis facial. También, un daño en sus cuerdas vocales que no le permite hablar.

Ahora la joven se encuentra postrada y deberá pasar cuatro meses hospitalizada. De momento debe asistir a la Teletón, donde en marzo comenzará su proceso de rehabilitación.

"No se sostiene en pie, no habla, de la cara sólo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede alimentarse sola ni tragar”, agregó la madre.

La rehabilitación tiene contemplado iniciar una nueva sesión de radioterapia, que podría ayudar a que Scarlett al menos recuperar su independencia. Cabe destacar que la familia realizará un bingo solidario en Quilicura para costear los gastos médicos.