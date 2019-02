Lucy Ana Avilés solidarizó con el presidente de Gasco: "Cualquier persona que piensa que están su propiedad habría dicho váyanse por favor"

Tras hacerse viral el registro en el que aparece el presidente del directorio de Gasco, Matías Pérez Cruz, expulsando a tres mujeres de las orillas del Lago Ranco, que él reclamaba de su propiedad, el hecho le valió una serie de burlas y cuestionamientos.

Esta jornada luego de que el Ministerio de Bienes Nacionales confirmó que se trataba de una playa pública, en una conversación con La Tercera, Lucy Ana Avilés, la filántropa que hace dos años gestionó el Súpertanker para combatir los incendios compartió su postura frente a este tema.

"La verdad siento que hay muchas regulaciones que no están claras. Tengo claro que las playas son públicas para todos y me imagino que corre lo mismo para los lagos. Encuentro vago todo esto y habría aclarar el punto" dijo Avilés.

La mujer, sin embargo, dijo que pese a que no vio todo el registro que se viralizó, "tampoco vi que él atacara. Vi a una persona pidiéndole a otra que se fuera, porque piensa que estaba en su espacio privado".

También se refirió a la funa que recibió el presidente de Gasco a través de las redes sociales donde indicó que "un celular hoy en día es un arma que, desgraciadamente, cuando no se usa con criterio puede causar mucho daño. Usarlo para hacer daño y bullying no me parece. Estoy segura de que la gran mayoría de las personas tampoco tiene claro el tema de los límites (de las playas). Me parece todo muy cruel y que hay que educar. Es tremendo. Yo no puedo decir si fue agresivo porque no vi todo el video, pero me imagino que cualquier persona -que piensa que están en su propiedad- habría dicho ‘váyanse por favor'".

"Encuentro cruel e injusto usar el celular como un arma para hacer bullying cuando la mayoría no tiene idea cuál es el límite de las playas. Acá más que enfocarse en si esta persona estuvo o no en lo correcto, lo que ha salido en la prensa es su vida y a quién apoya políticamente", concluyó Lucy Ana Avilés.