Ex obispo Francisco Cox llegó a Chile

Tras 17 años viviendo en Europa el ex arzobispo de La Serena, Francisco José Cox, ya se encuentra en Chile, luego de la orden del movimiento de Schoenstatt que decidió el retorno del sacerdote para enfrentar cuatro acusaciones de abusos sexuales investigadas por el Ministerio Público.

Miembros de la Congregación de Schoenstatt habían asegurado que Cox – a quien el Papa Francisco retiró el estado clerical debido a denuncias por abusos sexuales mientras desempeñaba funciones en La Serena y Alemania- volvería a Chile antes de este 18 de febrero, lo que se habría concretado en las últimas horas.

Mediante un comunicado, desde la orden religiosa dijeron que "tal como fue comunicado en el mes de octubre de 2018 (...) y tras la realización de los exámenes médicos pertinentes, se ha podido concretar el traslado del ex obispo Francisco José Cox a Chile, con el fin de que enfrente los procesos que la Justicia requiera".

De acuerdo a lo informado desde Schoenstatt, Cox llegó el domingo al país y se encuentra siendo cuidado por un matrimonio.

"En cuanto al proceso judicial, colaboraremos con lo que se nos solicite y garantizaremos que Francisco José Cox comparezca ante la justicia cuando ésta lo requiera (...) Ratificamos, una vez más, el compromiso (...) por contribuir con la justicia, así como también de asegurar el cumplimiento de los protocolos establecidos para que hechos como este no vuelvan a ocurrir al interior de nuestra Iglesia" dijeron.

El primer denunciante del ex obispo Cox, Hernán Godoy, expresó en una conversación con Radio Cooperativa que "estaría bueno que la justicia ponga su mano dura y que llegue hasta las últimas instancias. Yo me conformo que en esta lucha a Cox se le condene y justamente con eso me quedo tranquilo, eso sería lo que yo estoy buscando".

Además, agregó que tiene un "montón de sentimientos encontrados porque, a fin de cuentas, en el algún momento la Justicia decidirá que yo tengo que enfrentar a Cox. Volver a verlo después de tantos años, igual, aunque uno se ponga una coraza de guerrero, intimida un poco el asunto. Pero acá estoy, estoy firme".

Finalmente, El día 19 de febrero en el Juzgado de Garantía de La Serena se realizará una audiencia para determinar las competencias del tribunal para tratar los delitos cometidos por el ex obispo serenense. En la ocasión se resolverá si Cox puede ser juzgado bajo el actual sistema penal, pues sus delitos fueron cometidos en el año 1985.