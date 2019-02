Aclaran cinco dudas sobre la Ley Cholito que rige desde hoy

Desde hoy quienes no tengan a su perro o gato inscrito y con un código de identificación podrán ser multados. Ello porque comienza a regir la ley de tenencia responsable de mascotas, la llamada Ley Cholito, y la Subsecretaría de Desarrollo Regional aclara sus alcances.

Lo que ayer terminó fue el plazo para realizar el trámite sin ser multado, pero la inscripción no tiene fecha de finalización. Gatos y perros deben ser inscritos.

En caso de adoptar una nueva mascota en los días posteriores, los amos tendrán un plazo de 90 días para poder realizar el trámite.

Si el nuevo can está en el grupo de las nueve razas de "perros potencialmente peligrosas" (PPP) el plazo para inscripción es de 15 días corridos desde que adquiere su calidad de tenedor responsable.

Los perros de asistencia igualmente deben estar inscritos bajo los mismos procedimientos que un perro mascota.

Las fiscalizaciones no se realizan en los domicilios, si no que en la calle. Si su mascota no sale mucho igualmente debe realizar el registro que está incluido en la ley de tenencia responsable. Las multas pueden ir desde los 48 mil pesos hasta superar el millón de pesos.

Para buscar a un animal perdido que haya sido correctamente inscrito en el Registro Nacional de Mascotas, lo primero a realizar es que el dueño proceda a ingresar al sitio y cambiar la calidad del animal a 'perdido'.

En caso de que una persona encuentre al animal debe ingresar a www.registratumascota.cl y hacer click en el apartado "consulta de animales extraviados". Una vez allí el sistema solicitará el código de 15 dígitos en caso del microchip o de seis en caso de identificador externo. Luego de ingresado este dato se desplegará la información de contacto del dueño.

Inscripción

El proceso de inscripción de la mascota se puede hacer con micro chip. Se debe chipear primero a la mascota y después hacer el trámite en la página www.registratumascota.cl . Ahí se indica el tipo de identificación interna y se inserta el código de 15 dígitos.

Otro método es ir a la municipalidad local, donde le entregarán un registro de 6 números. Con él se debe inscribir después al animal en la web. El número se puede tatuar o grabar en una placa.