Ministro de Justicia por dichos de Palma Salamanca: "No da la impresión que manifieste signo de arrepentimiento"

El ministro de Justicia Hernán Larraín se refirió a la entrevista del ex frentista Ricardo Palma Salamanca, condenado en Chile por el asesinato de Jaime Guzmán, al diario The Clinic, la cual fue publicada ayer.

"En esta materia siempre me sorprende como eluden asumir responsabilidades por los crímenes por los cual fueron autor y están condenados. Esa es una gran deuda que tiene el señor (Ricardo) Palma Salamanca respecto de los varios crímenes por los cuales ha sido condenado en Chile y no hace ninguna referencia" expresó Larraín según Emol.

En dicha entrevista Palma Salamanca, a quien Francia le entregó el estatus de refugiado político y cuya justicia negó su extradición a Chile, crítico lo que denominó “cultura comunista” indicando que "es ideológicamente intolerante y autoritaria” también insinuó que su actuar en Chile estuvo marcado por sus impulsos de juventud.

También, alegó haber sufrido abusos y malos tratos en su paso por distintos recintos penales en Chile. "Me amarraban con cadenas de pies y manos a la silla mientras me interrogaba. Era un nazi. Cuando llegué a la Penitenciaría me tuvo 28 días incomunicado y luego me ingresaron al sector de los enfermos mentales" contó el ex frentista a The Clinic.

Así también lo hizo sobre sus pasos por Cuba y México tras escapar de la Cárcel de Alta Seguridad en 1996. Sin embargo, no quiso entrar en detalle de los hechos por los que fue condenado y por los cuales es requerido en Chile. "Cualquier palabra errada y me pueden hacer papa", se justificó.

El ministro de Justicia indicó sobre los dichos del ex miembro del FPMR que "lamento que las personas como Palma Salamanca omitan su responsabilidad en asesinatos, secuestros; en delitos graves que ellos cometieron. Pareciera que nada de eso existiera y eso me parece que no corresponde".

"No me da la impresión que manifieste ningún signo de arrepentimiento, más bien sus juicios de carácter político, pero uno se debiera preguntar si alguien que ha sido responsable de esos crímenes puede actuar por la vida de forma tan impune” añadió.