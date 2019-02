¿Perdió al gato? 7 pasos que podrían servir para hallarlo

La familia de Carolina y Andrés la completan Vito y Nina. Dos gatos que se adaptaron perfectamente a vivir en un departamento sin balcón en pleno corazón de Providencia. Sin embargo, el macho realizó una peligrosa travesura que tuvo en vilo a sus amos por 48 horas: mordió con sus diminutos dientes las mallas de protección de una de las ventanas. Así, el martes pasado despertaron sin Vito en casa y con un gran forado en lo que habían instalado hace algunos meses para que no se escaparan. El felino menor del clan se había caído.

La respuesta fue rápida. Con lo puesto Andrés y Carolina salieron a buscarlo. Lo llamaron por su nombre en los alrededores, imprimieron carteles que pegaron por el barrio e hicieron solicitudes a través de redes sociales para que les ayudaran a buscarlo.

Pero no fue hasta la madrugada del jueves cuando lograron dar con su paradero y todo gracias a una lista de siete claves para encontrar un gato perdido. Les llegó a través de una amiga que había perdido a su mascota y que tras seguir cada una de las técnicas la encontró.

La lista da vueltas por redes sociales, se traspasa entre amantes de los felinos, aunque sin tener claro cuál es su origen. Consultada por hoyxhoy la veterinaria, académica de la U. de las Américas y creadora del blog www.laconsultadelgato.com, María Paz Iturriaga, afirma que lista es efectiva. También aclara algunos puntos y profundiza en otros.

1Según la misteriosa lista, lo primero que hay que hacer es buscar en un pequeño radio, pues un gato nunca se va a ir demasiado lejos de su casa. Lo más probable es que esté escondido y jamás en un sitio abierto y lleno de gente. El texto dice que no más de 150 o 200 metros, sin embargo la veterinaria aclara que depende de si se trata de un felino que vive únicamente dentro de la casa o si es uno que suele salir a pasear y luego volver. "El radio de donde se pierden es un radio de 50 metros, pero los outdoor son 500 metros. Si es un gato que suele salir, se debe buscar en un radio de 2 kilómetros", dice.

2La lista dice que tras la pérdida, el gato suele estar en shock y asustado, por lo que se esconde y no responde a su nombre si no es desde su propietario e incluso puede permanecer inmóvil y sin alimentarse durante un par de días.

3Las horas de búsqueda deben ser entre las 12 de la noche y las 3 de la mañana, pues en esa hora hay más silencio y así uno puede escuchar cuando el gato maúlla. Iturriaga dice que la hora no es tan específica, pero sí es aconsejable hacerlo cuando hay menos ruido. Ahora si el minino maullará o no, dice que depende de su personalidad. "Un gato tímido siempre va a buscar esconderse, pues ellos también son presas. El más tímido probablemente no va a maullar ni al dueño", dice. Agrega que el silencio es clave, pues cualquier movimiento o sonido puede dar con la pista para encontrarlo.

4 Se debe llamar al gato como se le dice habitualmente y desde la casa hasta el radio acordado. No hay que esperar a que él salga al encuentro, sólo maullará. También se le puede hacer sonar la comida.

5Hay que moverse muy despacio, repitiendo el llamado cada 20 pasos.

6No hay que darse por vencido la primera noche. Hay quienes lo encuentran hasta un mes después.

7 Si el gato nunca ha salido a la calle (no sabe cómo regresar, no tiene área marcada por él), la lista sugiere regar un poco de arena, en la que estaba orinando alrededor de la vivienda, pues así él reconocerá su olor y esto facilitará su regreso. En este punto es donde la veterinaria tiene más reparos, pues cree que se trata de un arma de doble filo, pues al colocarle la arena sucia afuera si hay otros gatos que andan puede atraerlos y van a marcar territorio y entorpecer que la mascota vuelva.