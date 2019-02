Abogado que funaron en redes dijo que no ofrecería disculpas a trabajadora y preguntó a Rafael Cavada si tenía problemas con el manejo del alcohol

El matinal de CHV, “La Mañana”, tuvo contacto con los protagonistas del polémico video en el que aparece el abogado Cristián Rosselot muy ofuscado ofendiendo a los empleados de un supermercado.

Cabe destacar que el día de ayer Cristián Rosselot comentó el vídeo e indicó que "en este vídeo todo lo que se aprecia es que pido que no me filme y que me insultan. Yo no hago nada más que hacer presente que se me está intentando provocar".

Por otro lado, Mauro Pardo, guardia agredido por el sujeto, contó que Cristian Rosselot se negó a pagar un helado que saco de los locales que se encuentran dentro del supermercado y, que al ser increpado por el guardia y la vendedora el sujeto le lanzo un billete de 20 mil pesos en la cara a la mujer. Además el guardia detalló que el abogado le lanzó un frasco de avellanas a la vendedora".

“No me afectan mucho las groserías, yo lo saque y él la agarro conmigo, me siguió yo me intente alejar. Estando al lado del local de avellanas, él me iba a ir golpear por la espalda y ahí se mete mi compañero, y ahí me manda una patada en los testículos, pero me pego en la pierna derecha y ahí reaccione mal y me le mande un combo, pero puso el brazo” detalló el guardia.

El abogado, también tomó contacto con el matinal para contar su versión de los hechos. Cristián Rosselot contó que la vendedora del local fue la primera en insultarlo cuando realizó unas compras y se negó a ofrecerle disculpas asegurando que no le hizo nada.

Dijo que cuando se acerca el administrador a hablar con él nunca fue prepotente sino que fue una manera de decirle que él sabía cómo funcionaba el negocio, por haber trabajado en Unimarc, además asumió que ocupó las palabras equivocadas.

Además, se justificó diciendo que hace poco tiempo tuvo un accidente donde le tuvieron que “reconstruir” un brazo, y que uno de los guardias al tratar de reducirlo sin razón le causó mucho dolor y por lo mismo, estaba tan ofuscado en ese momento, finalmente desmintió el suceso de haber sacado un helado, asimismo la agresión a la mujer.

Rosselot además tuvo un momento de tensión con uno de los panelistas del espacio, el periodista Rafael Cavada, quien le preguntó si tenía algún problema con el manejo de la ira.

"¿Tu tienes problemas con el manejo del alcohol?", fue la respuesta del abogado.

Cavada respondió que no y Rosselot insistió "ah, porque nos hemos encontrado alguna vez en el Liguria".

El panelista de Chilevisión finalmente que puede que lo haya visto alguna vez, pero que no bebe alcohol hace años.