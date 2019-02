Abogado de la familia de Fernanda Maciel y eventual secuestro de la joven: "No creo que se trate de una banda organizada"

Hace tres días se cumplió un año de la desaparición de la joven Fernanda Maciel y bien se sabe que la investigación ha pasado por distintas hipótesis que se han ido descartando con el tiempo. En la actualidad se investiga la tesis de un posible secuestro de la mujer.

El abogado de la familia de Fernanda Maciel, Pedro Díaz, conversó con el matinal de La Red, Hola Chile, sobre esta nueva hipótesis que ha reflotado en el caso.

"La tipificación se cambia, porque los lugares que se han buscado hasta hoy en día y los registros que hay de las trayectorias no se ha encontrado nada y por el perfil de Fernanda sabemos que ella jamás se habría ido del lado de su madre o de sus cercanos sin haber avisado" dijo.

"La vestimenta que ella llevaba y con las pertenencias que sale, evidentemente que ella está en contra de su voluntad en donde este, por eso razón se configura que este causa se lleve como el delito de secuestro" agregó el abogado.

También el abogado fue consultado por los posibles responsables de este secuestro donde expresó que “no quiero mucho ahondar en esto, no creo que se trate de una banda organizada. Nada más que eso te puedo comentar”.

Pedro Díaz se mostró muy cauto al hacer las declaraciones pues no quiere afectar la investigación. Tras la insistencia del conductor por saber cómo fue el hecho del secuestro el abogado contestó "no te puedo comentar eso, porque de alguna u otra forma puedo dejar entrever ciertos hechos que sirven para la especulación y yo no quiero hacer eso, yo quiero que esto se resuelva”.

También el abogado hizo un llamado para las personas que están detrás de este secuestro quieran colaborar con la investigación “la gente que pudo haber participado nos ayude colaborando y claro, son situaciones que cualquier persona a veces realiza un hecho, se le escapa de las manos y luego la empieza a complicar más".