Intendenta de Aysén: "El daño que estamos teniendo no lo vamos a recuperar en años"

La intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete, se refirió en conversación con T13, a los incendios forestales que hay afectado a la región y señaló que "nos enfrentamos a un incendio agresivo que tiene todos los aspectos negativos".

Sobre los efectos que ha provocado el fuego, la intendenta dijo "El daño que estamos teniendo no lo vamos a recuperar en años"

"Hemos tenido reportes de animales, solo de algunos extraviados, esperamos que una vez que hagamos los catastros definitivos" dijo la jefa del gobierno regional, quien además dijo que el turismo no se ha visto afectado. "Hemos tenido una fuerte campaña para prevenir y no ha parado, pensamos que se iba a afectar, pero no ha sido así. Los viajes siguen todo el día salvo los primeros días cuando hubo más emanación de humo".

Navarrete además anunció que interpuso dos querellas por el origen de los incendios, una por el ocurrido en Cochrane y otro por el de Bahía Mansa.

"Ya se constituyeron los mecanismos para las investigaciones, esperamos tener resultados la próxima semana" dijo Navarrete.

La autoridad regional además dijo que en la jornada de este jueves el Ten Tanker debiese realizar tres descargas para contribuir con el combate al fuego.

Respecto de las críticas que ha realizado el alcalde de Cochrane, Patricio Ulloa (UDI), la intendenta de Aysén dijo que el actuar del gobierno y de los equipos de emergencia no fue lento. "Cuando uno ve que su gente está siendo afectada, uno va a querer todo, yo entiendo el contexto por que la afectación es también emocional". .