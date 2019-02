Tres historias chilenas con amor a la distancia

Millones de enamorados pasarán este día juntos, disfrutando de paseos y veladas románticas. Sin embargo, hay parejas que no podrán verse este 14 de febrero, o que ya lo han tenido que celebrar a distancia en años anteriores. De hecho, una encuesta realizada por WOM arrojó que un 48,96% de los millennials se ha aventurado en un vínculo separado por kilómetros.

¿Cómo han sido sus relaciones de pareja a distancia? ¿Tuvieron un final feliz? Tres chilenos contaron a hoyxhoy sus experiencias.

Felipe González (32) pololea con Daniela (29) hace cinco años, y hace uno que viven en países y continentes distintos. Él vive en Santiago, ella está en Barcelona.

"Este va a ser nuestro segundo 14 de febrero separados. El año pasado no se sintió tanto porque habíamos estado juntos hace poco, pero ahora no nos vemos desde julio, así que va a ser más difícil, pero no creo que más que otros días", contó Felipe.

La pareja se pone en contacto todos los días, principalmente a través de WhatsApp y Skype.

Una situación similar pero a menor distancia es la que viven Andrea Peña (29) y Susana: la primera vive en la capital y la segunda en Iquique.

Estas enamoradas se ven aproximadamente una vez al mes. "A veces viaja ella y a veces viajo yo", comentó Andrea. "Pero esta semana ninguna pudo viajar, por motivos de trabajo", lamentó. Por eso, decidieron que celebrarán el fin de semana en el norte.

No se aguantaron

Natalia Fariña (34) conoció a João por medio de un amigo en común en 2010. "Ellos vivían juntos en una pensión en el barrio Brasil. Él (João) estaba en un programa de intercambio estudiando matemáticas en la Universidad Católica, proveniente de Portugal", contó la enamorada. "Cuando lo vi me llamó la atención pero él no me pescó mucho. Empecé a visitar más seguido a mi amigo y ahí empezamos a tener onda, hartas cosas en común, entre ellas el amor por la piscolita, la buena vida y la poca vergüenza", añadió.

Como el intercambio del portugués tenía los días contados, la relación que iniciaron fue súper intensa.

"A la semana de nuestra primera cita formal ya hacíamos viajes juntos y en menos de un mes estaba prácticamente viviendo con él. Había que aprovechar el tiempo lo más posible, siempre conscientes de que iba a acabar. Pasamos un montón de cosas bonitas, mil paseos, nuestros respectivos cumpleaños, mi graduación y el plazo estaba cada vez más cerca. Un día nos sinceramos y nos dijimos que no queríamos estar lejos y que queríamos seguir a pesar de la distancia. El plan era que yo trabajaría un año y después me iba a ir a su país", dijo ella.

Cuando se cumplió el plazo y su amado se tuvo que ir fue un día muy triste para ambos y luego de un par de veces de hablar por Skype, João le dijo a Natalia que se dio cuenta que sus ahorros alcanzaban para un pasaje y que se fuera para allá lo antes posible.

No alcanzaron a estar un mes y medio separados y menos de un año después se casaron. Este año cumplen siete años de matrimonio. Natalia dice que el amor sigue intacto y que a veces se pregunta qué sería de ella si no hubiera dejado todo por amor, "pero no puedo imaginarlo porque me cuesta pensar en una vida sin él", reveló.