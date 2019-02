DC pide mea culpa a rector Sánchez y exige que se retractarse de apoyo a médicos condenados por crimen de Frei Montalva

"Es inentendible que cuando hay una investigación de 17 años de la justicia, un fallo que establece condenas para integrantes de la UC, uno hubiese esperado de la rectoría o de la universidad una suerte de mea culpa de carácter institucional, tal vez la solidaridad con la familia Frei, un acto de perdón por el rol de la UC en lo que dice relación con el ocultamiento de información valiosa para la investigación del asesinato de Frei Montalva (…) y sin embargo, hemos visto al rector de la UC estableciendo un manto de impunidad sobre los acusados al prácticamente hacer un cheque en blanco respecto de su inocencia, a sabiendas de la existencia del fallo”, señaló estas mañana el diputado DC y vicepresidente de la bancada, Gabriel Silber.

“Lo más grave es que no lo hace a título personal, lo hace como rector de la Universidad Católica, poniendo de paso, también en entredicho, la fe pública de una universidad”, agregó en entrevista con Radio Universo.

“Hemos hecho presentación al CRUCH pidiendo pronunciamiento y también a la Nunciatura para que los antecedentes sean remitidos al Vaticano (…) Nos gustaría que la UC, en términos institucionales, reverse su posición porque las declaraciones del rector son más bien los alegatos de un abogado, en este caso de los victimarios, más que de una persona comprometida con la verdad, la justicia”, señaló Silber.

“Si hay tozudez del rector Sánchez, vamos a elevar también el estándar de las demandas” aclaró el parlamentario, señalando que es insólito que el rector de una universidad “se eche al bolsillo” un pronunciamiento de la justicia.

“Esperamos que ojalá él reverse de mutuo propio sus dichos, pondere el calibre de sus declaraciones, entienda que en una democracia cuando hablan los tribunales debe haber cierto respeto a las instituciones y particularmente de alguien que tiene cierta condición de notoriedad como el rector de una universidad y allí efectivamente vamos a evaluar cuál va a ser el estatus de relación con la UC y el rector Sánchez”.

Cómplice pasivo

Sobre la situación del subsecretario Luis Castillo, dijo que “este debate cansa y hay un doble estándar del gobierno. Fue el propio Presidente Piñera quien nos habló hace unos años de los cómplices pasivos. Personas que no están involucradas en materia de condenas por causas de DDHH, pero que jugaron un rol de manera directa u oblicua, en la colaboración respecto de la impunidad en delitos de lesa humanidad”.

“Si bien no hay un reproche penal, el subsecretario Castillo derechamente ocultó importante información como eran las autopsias por bastantes años y ahí nuestro dilema con la Universidad Católica, quien acusa colaboración con la justicia. Yo quiero recordar que fue la PDI la que tuvo que allanar las dependencias de dicha casa de estudios para encontrar esta autopsia que fue una pieza sustantiva en el proceso por de la muerte de Frei Montalva”, agregó.

“Nos cuesta entender que el Presidente Piñera, de manera tozuda, contra sus propios principios, hoy día sostenga al subsecretario Castillo en el cargo. Aquí hay un antes y un después, ante había una demanda, pero después de un fallo sentimos que es irresistible la presencia de Castillo en el gobierno”.

“No vamos a tener ningún tipo de relación con el gobierno en cuanto se mantenga el subsecretario Castillo. Más que un tema político de derecha o de izquierda, nos parece que es un tema ético y esperamos que el gobierno haga lo que tiene que hacer. No existe otra opción en un tema tan importante, delicado. Porque la investigación en la muerte de un ex Presidente compromete La República y sus instituciones y en consecuencia no corresponde que un subsecretario involucrado en los hechos materia de la investigación permanezca en un cargo tan sensible como la subsecretaría de Redes Asistenciales”, dijo Silber.

“Creemos que calza en la categoría de cómplice pasivo, no desde el punto de vista penal, sino de punto de vista ético”.

Señaló que “ya el año 2000 cuando él estaba en la UC se sabía públicamente de la investigación penal (…) lo hizo público en aquel entonces la senadora Frei, él tuvo conocimiento de la existencia de este base de autopsia por parte del mismo doctor González, quien se lo señaló, y así consta en el proceso y nunca hubo una investigación interna, proactividad por parte de la universidad de entregar estos antecedentes a la justicia o a la familia (…) La familia también desconocía la existencia de esta autopsia. Años después, gracias a un allanamiento, se obtuvo valiosa información, entre ellas la de la autopsia”.

“No hubo ninguna voluntad o genuino ánimo del señor Castillo de colaborar fehacientemente con la justicia en un caso emblemático para todos los chilenos”.