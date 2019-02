Hija de Rene O’Ryan se lanzó en paracaídas para homenajear a su padre

El ex instructor de “Pelotón”, René O´Ryan, falleció en diciembre por complicaciones de cáncer y una de sus grandes pasiones era el paracaidismo.

La hija del ex instructor, Eileen O’Ryan, tuvo una conversación con el diario Las Últimas Noticias donde recordó que “claramente quería que toda su familia saltara con él. Saltó con mi mamá, con su esposa, Marta. Me decía que era una experiencia hermosa, inolvidable. Le encantaban los deportes extremas”.

Además contó que ella nunca quiso lanzarse pues le tiene “terror a las alturas”, pero el 9 de febrero la joven contó que decidió dejar el miedo atrás y subió a un avión para saltar de aproximadamente 4 mil metros como homenaje a su padre fallecido.

Eileen O’Ryan relató que le costó tomar la decisión de lanzarse en paracaídas. "Antes del salto, con el pasar de los días, me di cuenta de que además de querer sentir lo que a mi papá más le apasionaba que era el paracaidismo, también lo hacía por mí, por una tema de superación personal".

"Le tengo mucho miedo a las alturas, terror. El miedo es un comportamiento muy autodestructivo porque te limita el vivir. A veces no sabe que detrás de ese miedo está la felicidad. Lo hice por mí, para sentirme bien” reflexionó.

La joven de 23 años a través de su cuenta de Instagram escribió que se sintió mucho más conectada con su padre.

En LUN declaró que “Totalmente, porque sentí lo mismo que él hacía, fue muy bonito. Cuando llegué al suelo no lo podía creer. No sé si lo haría de nuevo, quizás para poder hacerlo mejor en la caída libre, pero no me arrepiento”.

Cabe destacar que Eileen O’Ryan saltó en el Club Aéreo de Carabineros, junto al instructor Exequiel Molina Bernales.